Aranyér eltávolítása: szülés előtt vagy után?

A végbélen a baba súlya miatt is extra terhelés van ilyenkor, és vértöbblettel is kell számolni a terhesség miatt. Ezen még ronthat a megnövekedett rostigény és a gyakori székrekedés is. Mit lehet tenni, ha kialakult az aranyér? Mikor van szükség műtétre, és mikor érdemes elvégeztetni?

Mennyire súlyos az aranyér?

Az aranyérre olyan tünetek hívhatják fel a figyelmet, mint a papíron maradt vércseppek székelés után, egy kitapintható csomó a végbélnyílásnál, a viszketés és a diszkomfortérzet ezen a tájékon. Súlyosságát tekintve négyféle stádiumot különböztetünk meg: az első stádiumban lévő aranyeres csomó csak vérzik, de nem nyúlik ki a végbélnél, a második stádiumú csak székeléskor türemkedik ki, de visszahúzódik magától, a harmadik stádiumban lévő aranyérnél a csomó magától nem húzódik vissza, de kézzel visszahelyezhető, míg a negyedik stádiumnál már kézzel sem helyezhető vissza. Az aranyeres csomók műtéti úton történő eltávolítását általában a negyedik stádium esetén szokták javasolni, az első két stádiumban pedig jól kezelhető azaranyérhelyileg alkalmazható krémekkel, kúpokkal és természetes megoldásokkal.

Érdemes megműttetni a terhességi aranyeret?

Mikor kell műteni az aranyeret?

Ha a terhesség alatt kialakuló aranyér első vagy második stádiumú, a különböző helyi kezelésekkel és az életmódban történő változtatásokkal el is lehet tüntetni. A műtéttel történő aranyér eltávolítást általában nem szokták javasolni a terhesség során, mert a panaszok sok esetben a szülés után nagymértékben javulnak, de ha ez nincs így, sőt rosszabbodik az aranyér, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni.

Sajnos az aranyeres panaszok egy következő terhesség során ismét előjöhetnek, ezért ha a szakorvos szerint nem indokolt, akkor érdemes lehet a műtéttel az utolsó várandósság utánig várni. Az aranyérműtét ugyan gyakori operáció, de mint bármelyik műtét, ez is járhat szövődményekkel, amilyen például a vérzés vagy akár valamilyen fertőzés, amely várandósság alatt a babára nézve is veszélyes lehet.

Megoldások a műtét helyett

Ha a szakorvos szerint nem feltétlenül indokolt a műtét, akkor érdemes tehát a szülés utánra halasztani, és más kezelési megoldásokat választani. Kevésbé súlyos stádiumú aranyérnél a kúpok és a kenőcsök használata lehet megoldás, kombinálva olyan életmódbeli változtatásokkal, mint a fokozott folyadékbevitel és rostfogyasztás, az egészséges táplálkozás, székelés után az altest megmosása, a gyakori meleg vizes ülőfürdő és a speciális intim torna. Ezekkel nemcsak a tünetek enyhíthetők, de akár az aranyér teljes visszahúzódását is elérhetjük.

A komolyabb aranyeret pedig egyéb, műtét nélküli eljárásokkal is lehet orvosolni. A tüneti kezelések között léteznek injekciós terápiák, melynek során a csomóba fecskendeznek gyógyszert - ez az úgynevezett szkleroterápia. A második stádiumú aranyérnél gumigyűrűvel, úgynevezett ligatúrával is leszorítható a csomó, amely az aranyér elhalását és lelökődését okozza, de lézeres kezelés is elérhető a panaszok megszüntetésére.

Forrás: babble.com