Súlyos betegségről árulkodhat a szem

AzAlzheimer-kóra demencia leggyakoribb, de csupán egyik lehetséges kiváltó oka. Milyen kórfolyamatok állhatnak még az elbutulás hátterében? Részletek itt.

Recehártyának, avagy retinának nevezzük szemünk fényérzékeny rétegét. Csupán néhány tizedmilliméter vastag, de így is tíz sejtréteget foglal magában. A környezetünkből érkező fénysugarak erre a hártyára vetülve alakulnak át elektromos jelekké, amiket feldolgozva aztán kialakul agyunkban egy kép a minket körülvevő világról. Nagyon leegyszerűsítve tehát ez a látás folyamata. Korábbi kutatások felfedezték, hogy a központi idegrendszer részeként a retinát is károsíthatja egy súlyos megbetegedés, az Alzheimer-kór.

A retina elváltozásai akár Alzheimer-kórra is figyelmeztethetnek. Fotó: Getty Images

Mindez viszont egyben lehetőséget kínál a betegség korai felfedezésére. Az agyi idegsejtek pusztulásával, ezáltal egyre súlyosbodó kognitív hanyatlással járó Alzheimer-kór legnagyobb veszélye ugyanis, hogy rendszerint csak akkor diagnosztizálják, amikor a betegeknél már megjelentek a tünetek. Mivel a kórkép jelenleg nem gyógyítható vagy visszafordítható, így az érintettek életminősége szempontjából rendkívüli fontos, hogy minél hamarabb felismerjék, kiszűrjék náluk a problémát, így lehetővé téve a megfelelő terápia időben történő elkezdését.

Így hat az Alzheimer-kór a retinára

Számos kutatás zajlik olyan biomarkerek feltárására, amelyek korai szakaszban figyelmeztethetnek az Alzheimer-kór veszélyére. Ezek egyike tehát a retinában, pontosabban annak strukturális elváltozásaiban rejlik. Az eddigi megfigyelések szerint a betegség következtében elvékonyodnak a retina belső rétegei, mindazonáltal hasonló panaszokat okozhat például a zöld hályog vagy a Parkinson-kór is. Ugyancsak nehézséget jelent, hogy a retina vastagságának mérésére leggyakrabban alkalmazott vizsgálat, az optikai koherencia tomográfia (OCT) mind a berendezések, mind az azokat kezelő szakemberek esetleges hibái miatt egymásnak ellentmondó eredményeket adhat.

A Duke Egyetem két kutatója - Adam Wax professzor és végzős hallgatója, Ge Song - éppen ezért kidolgozott egy kombinált vizsgálati módszert, hogy ezáltal pontosabb, megbízhatóbb információkat lehessen gyűjteni a retina állapotára és az Alzheimer-kór esetleges fennállására vonatkozóan. Az OCT tulajdonképpen az ultrahangos vizsgálat optikai megfelelője. Fényhullámokat bocsát ki a szövetekbe, majd méri, hogy azok mennyi idő alatt érnek vissza. Rendkívül hasznos képalkotó technikáról van szó, amely számos szemészeti probléma diagnózisának felállításához nélkülözhetetlen, vannak azonban korlátai.

A kutatók ezért ezt egy újabb mérési technikával, az úgynevezett szögmeghatározó alacsonykoherencia-interferometriával (a/LCI) egészítették ki. Az eljárás lényege, hogy a fényszóródási szögek mérése révén ad képet a szövetek struktúrájáról. Wax és Song egérmodelleken végzett kísérletek során kimutatta, hogy az Alzheimer-kór nyomán nemcsak elvékonyodik a retina, de a fényérzékeny sejtek elrendeződése is megváltozik. "Az a/LCI-mérés kibővíti az OCT-vizsgálatot, így erősítve az Alzheimer-kór biomarkereinek potenciális hasznát. Strukturális adatokat kizárólag OCT-vel nem lehetne gyűjteni, mindkét képalkotó eljárásra szükség van. Ez jelenti az innovációnk kulcsát" - foglalta össze Song.

Akár a patikákban is szűrhetnék az Alzheimer-kórt

Wax jelenleg is együtt dolgozik egy spinoff céggel egy alacsony költségű OCT-rendszer kiépítésén, amit a kiegészítő mérési módszerrel is felszerelnének. A hagyományos OCT-berendezések súlya 25 kilogramm körüli, elfoglalnak egy egész asztalt, ráadásul az áruk is borsos, 50-120 ezer dollár közötti. A Wax által fejlesztett eszköz ezzel szemben a tervek szerint csupán 2 kilogramm tömegű, akkora, mint egy uzsonnás doboz, becsült piaci ára pedig 15 ezer dollár alatti. A fejlesztés kulcsfontosságú eleme egy 3D-nyomtatott alkatrész, ami képes kompenzálni a hagyományos OCT-eszközök olyan mechanikai problémáit, amelyeket akár a hőmérséklet apró változásai is kiválthatnak, és amelyek aztán a mérésekben is eltéréseket okoznak.

"Reményeink szerint mindezt felhasználhatjuk arra, hogy egy olyan olcsó és egyszerű szűrési eszközt alkossunk meg, amely nemcsak az orvosi rendelőkben lenne elérhető, hanem akár a helyi gyógyszertárakban is" - fogalmazott Wax. "Ha ezeket az eszközöket egyfajta ablakként tudjuk alkalmazni a neurodegeneratív betegségek korai jeleire, akkor talán segíthetünk az embereknek, hogy azelőtt hozzájussanak a korai megelőző kezeléshez, mielőtt még túl késő lenne" - tette hozzá.

