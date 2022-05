Mi vált ki leggyakrabban allergiát?

Hazánkban szerdán délelőtt általában közepesen felhős lesz az ég, néhol zápor is lehet. Délután a napos időszakok mellett többször megnövekednek a gomolyfelhők, ezekből helyi zápor, zivatar is kialakulhat. A szél napközben mérsékelt déli lesz. Hajnalban 6, 11 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 18, 24 fok között alakul. Késő este 11, 18 fok lesz. Szerdán sem érkezik front, de a fokozódó fülledtség több panaszt is okozhat. Egyre gyakoribb lehet a fejfájás és a vérnyomás-ingadozás, a párás területeken romolhat a légzőszervi megbetegedésekkel küzdők állapota. A záporok idején hirtelen csökkenhet az érzett hőmérséklet. A kinti programok sorén változékonyságra kell készülni. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció