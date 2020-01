Tovább emelik az egészségügyi béreket

Ahogy már korábban is megírtuk, januárban és novemberben is emelkednek az ápolói alapbérek, valamint az ügyeleti és túlmunkáért kapott díjak is.

Januárban és novemberben is emelkednek az ápolói alapbérek.

További emelések jönnek

Az átfogó ápolói béremelési program még 2016-ban kezdődött. A folyamatos emeléseknek köszönhetően 2022 januárjáig egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja keresni a béremelés előtti fizetésének. A mostani 14 százalékos béremelés után még egy 20 százalékos béremelésre számíthatnak a szakdolgozók ebben az évben, 2022 januárjától pedig egy 30 százalékos alapbéremelés jön.

Emellett a lakhatási körülmények is javulnak: csaknem 60 milliárd forintból épülnek vagy újulnak meg nővérszállók. Továbbá több száz milliárd forint jutott az egészségügyi intézmények épületeinek fejlesztésére és eszközbeszerzésre.

A fentieken kívül épp kidolgozás alatt van egy intézkedéscsomag is, amelynek révén megújítanak majd minden olyan kórházi várót, kórtermet, mosdót és kapcsolódó szociális helyiséget, amelyekben az elmúlt három évben nem történt ilyen fejlesztés.