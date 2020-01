Ennyivel több bért kapnak az ápolók

Ahogy már korábban is olvashatták a HáziPatika.com-on, idén is lesz béremelés az egészségügyben. Januártól 14 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók alapbére, és novemberben egy újabb 20 százalékos béremelés várható. A tervek szerint 2022-ben pedig még tovább növekednek a bérek.

Idén is nagy figyelmet kap az ápolók bérezése. Fotó: iStock

4 új nővérszálló is épül

A bérfejlesztésen túl 9 milliárd forint felhasználásával 16 nővérszállót is felújítanak és négy új épül az Európai Unió támogatásával. Emellett további nyolc szálló építéséről született döntés. Mindezek keretében csaknem 2500 szakdolgozó lakhatási feltételei javulnak.

Szintén uniós támogatásból 16 ezer új ápolási eszközt szereztek be, illetve több mint egymilliárd forintnyi ösztöndíjat folyósítottak 3117, a középfokú egészségügyi szakképzésben résztvevő ápolójelölt részére. Az ápolói mesterképzést szolgálja a Mihalicza-ösztöndíjprogram, és elindult a felsőfokú alapképzést támogató ösztöndíjrendszer is - ismertette Csiki Zoltán.

A nővérek és szülésznők éve

Ez az év egyébként mérföldkő a szakdolgozók, illetve az ápolási szakma egésze számára. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyanis a nővérek és szülésznők évévé nyilvánította 2020-at. Ennek célja, hogy az ápolók és szülésznők világszerte nagyobb szerepet kapjanak az egészségpolitika alakításában, vezetői pozíciókba is toborozzák a nővéreket, valamint támogassák az ápolónők munkáját segítő kutatásokat is.