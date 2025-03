Tartsd biztonságban kedvenceid a bosszantó parazitáktól!

Délnyugat, nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, a csapadékzóna az északkeleti országrészre húzódik, majd délutánra onnan is elvonul. Ezt követően a napsütés mellett a gomolyfelhő-képződésből záporok, zivatarok alakulnak ki, délnyugat felé haladva csökkenő eséllyel. Erős, több helyen viharos széllökések kísérik a délnyugati szelet, késő délutántól kezd el veszíteni erejéből a szél. A hőmérséklet csúcsértéke általában 16 és 22 fok között valószínű, az északi határnál hűvösebb is lehet. Késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő. A mostani időszak változékony időjárása az orvosmeteorológiai helyzetre is kedvezőtlen hatással bír. Meleg jellegű fronthatás érvényesül ma.