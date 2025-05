Vigyázz, ezek a kerti növények mérgezőek a kutyákra – a tulipán és a muskátli is tiltólistás

„A jó idő beköszöntével sokan kezdenek kertészkedni vagy balkonokba virágot ültetni, nem is sejtve, hogy egy-egy csodaszép növény akár mérgező is lehet” – figyelmeztetett egyik Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A hatóság bejegyzése elsősorban a gyerekekre veszélyt jelentő növényekre fókuszált, azonban nemcsak a kicsik hajlamosak minden eléjük kerülő dolgot megkóstolni és megrágcsálni, hanem a kutyák is. Az alábbiakban tehát bemutatjuk, milyen kerti virágok okozhatnak súlyos mérgezést a házi kedvencednek, illetve melyik tünetek jelezhetik a bajt.

Kutyára mérgező kerti növények

Hét olyan növényt mutatunk, amelyeket szépségük és/vagy illatuk miatt talán te is előszeretettel ültetnél a kertedbe – illetve talán a környezetedben is gyakran látod ezeket –, a kutyádra viszont komoly veszélyt jelentenek. A részletekért lapozd végig alábbi galériánkat!

7 fotó

A növények okozta mérgezés tünetei

Ahogy az a DogX cikkében is olvasható, a mérgezéses tünetek a lenyelt növény fajtájától függően eltérőek lehetnek, de a leggyakrabban az alábbi panaszok utalhatnak a bajra:

a megszokottnál gyorsabb vagy lassabb szívverés;

ájulás; bágyadtság;

bőrpír, bőrirritáció; csökkent energiaszint;

étvágytalanság; görcsroham;

fakó íny; fokozott vizelés;

folyamatos ivás; hányás;

hasmenés; kiütések;

légzési nehézség; nyáladzás;

remegés, rángatózás; sebek, fekélyek a szájban;

szívproblémák; vérnyomás-ingadozás.

A mérgezés akár végzetes is lehet, ezért ha azt látod, hogy kutyád evett egy számára ártalmas növényből, vagy a fenti tüneteket produkálja, azonnal vidd állatorvoshoz!

