Így válaszd meg az új családtagot

Egy kisállat sok éven át hű társunk lehet, rengeteg szeretetet adhat, néhány szempontot azonban érdemes végiggondolni, mielőtt megosztanánk az otthonunkat egy új családtaggal. Az új élet ugyanis felelősséget és hosszú távú elköteleződést is jelenthet. Jó hír viszont, hogy már egy öt-hatéves gyermek is képes szülői segítséggel gondozni egy kisállatot. Ha pedig engedjük neki, a gondoskodás felelősségtudatot alakít ki, és rendszert visz a gyerek életébe. Nem mindegy azonban, milyen állatot választunk új családtagnak.

Ha van elég tér: kutya vagy macska

Ha kutyát vagy cicát fogadunk be, az első néhány napban próbáljunk meg vele otthon maradni, hiszen időre lesz szüksége, amíg megszokja az új környezetet. Ha a lakásban fog velünk élni, akkor szüksége lesz egy törülközővel vagy puha ronggyal kibélelt saját kosárra, házikóra, esetleg ketrecre. Az új családtag első útja az állatorvoshoz vezessen, ahol megkapja majd a szükséges oltásokat és a féreghajtást. A veszettség elleni védőoltásokat a helyi jogszabályoknak megfelelően kell alkalmazni, és a fertőző betegségek elleni kombinált vakcinákat évente vagy az állatorvos javaslatától függően újra kell adni. A féregtelenítést a becsült kockázatoknak megfelelően kell elvégezni, a kutyákat és macskákat az első 6 hónapban havonta féregféregteleníteni kell. Rendszeresen gondoskodjunk kullancs-, bolha- és szükség esetén szúnyogvédelemről is, ezek mindegyike már többféle változatban is kapható. Kutyáknak nyakörv, macskáknak inkább rácsepegtető oldat vagy spray érhető el, de az élősködők ellen már rágótablettával is védekezhetünk. Ezek rendszeres kiadást jelentenek, és mivel egy kutya 10-13, egy macska pedig akár 18 évig is elélhet, érdemes ezt is szem előtt tartani.

ALAPOSAN GONDOLJUK ÁT MILYEN FAJTA KISÁLLAT ILLIK LEGJOBBAN A CSALÁDUNKBA. FOTÓ: GETTY IMAGES

A benti cicának szüksége lesz alomtálcára és rendszeresen tisztított alomra is. Mindig az életkorának megfejelő tápot kapja, nyolchetes kora után folyamatosan szoktassuk rá a szilárd eledelre. Tehéntejet viszont ne kapjon a macska, mert hasmenése lehet tőle, ami kiscicákra akár életveszélyes is lehet.

Aki inkább kutyás, annak tudnia kell, hogy egy kutyára több időt kell szánni, mert nem elég csak a napi két-három párperces séta, amíg elvégzi a dolgát. A boldog kutyával ennél többet foglalkoznak: rendszeresen kirándulnak, játszanak vele, kutyafuttatóban játszhat a társaival, esetleg kutyaiskolába jár. Napi 2-4 órányi törődést is igényelhet, ha tehát a gyerekek napközben iskolában, óvodában, te pedig a munkahelyeden vagy késő délutánig, érdemes átgondolni, nem lenne-e jobb először egy kisemlőssel bővíteni a családot. Ráadásul a tápon és az évente kötelező oltásokon, háromhavi féreghajtáson kívül is számítani kell bizonyos költségekre: a fajtatiszta kutya nem kevés pénzbe kerül, fajtától függően rendszeresen szüksége lehet kutyakozmetikusra, illetve igényelhet orvosi ellátást, ami akár több százezres költséget is jelenthet. Kutyát vagy cicát tehát csak akkor fogadj be, ha elegendő időd és pénzed is van rá, hogy gondját viseld!

A lakásban tartott kutyának is lehet teljes, egészséges élete, néhány dolgot ugyanakkor mindenképpen fontos átgondolnunk, mielőtt a szűkös életterünkbe beinvitálnánk a kiskedvencet. Összegyűjtöttünk néhány tanácsot.

Ha inkább a kisebbek jönnek be: hörcsög és társai

Ha nincs elég időnk egy nagyobb háziállatra, érdemesebb először valamilyen kisemlőst beszerezni. Persze velük is foglalkozni kell: etetni, itatni, a helyüket rendszeresen takarítani, és ha figyelembe vesszük, hogy egy kisemlős is évekig eléldegélhet, így vele is hosszú időre el kell köteleznünk magunkat. A választáshoz ismerni kell az adott kisállat igényeit: egy tengerimalaccal például érdemes sokat foglalkozni, ám a csincsillák kevésbé igénylik az ember közelségét.

A hörcsög akár 2-3 évig is eléldegél, ezért jó tudni róla, hogy nappal többnyire alszik, alkonyattól viszont igen aktív. És mivel nem társas lény, jobb őt társ nélkül tartani, nehogy összeverekedjenek. A hörcsög szereti a tágas helyeket, ezért nagy ketrecre van szüksége, amiben biztosítani kell számára búvóhelyet és elegendő almot is. Szereti a magvakat, zöldségeket és gyümölcsöket, emellett néha kaphat lisztkukacot is.

A tengerimalacok a hörcsögöknél sokkal nyugodtabb állatok, könnyebb is őket kézhez szoktatni. Jó tudni azonban, hogy ez az állatka már akár 5-7 évig is élhet, ezért alaposan érdemes megtervezni, ki fogja gondját viselni ennyi éven át. Jó minőségű szénát és pelletált tápot szeret, néha zöldséggel és gyümölcsökkel is kínálhatjuk. A hörcsöggel ellentétben a tengerimalac társas lény, ezért őket párban vagy társakkal együtt jó tartani. A tengerimalacok nappali állatok, emiatt is ideálisabb gyerek mellé játszótársnak.

A nyúl az egyik legnépszerűbb a gyerekek körében, hiszen barátságos, főleg ha megfelelő időben ivartalanítják. Akár 8-12 évig is élhet, ha megfelelő táplálékokat kap: sok friss és pormentes széna, kevés pellet és zöldségfélék kerüljenek a tálkájába.

A csincsillákat, amik jó körülmények között akár 15 évig is elélhetnek, kevesebben ismerik. Ők ugyanis kevésbé szeretik, ha kézbe veszik őket, ezért inkább nagyobb gyerekek mellé szokták ajánlani. Legalább kétemeletes ketrecet igényelnek, mert sokat mászkálnak. A nyúlhoz hasonlóan ők is szénán, pelleten és zöldségeken élnek, emellett egy mélyebb tálba vagy lavórba fürdőhomokot is kell szórni nekik hetente 2-3 alkalommal, a porfürdőt ugyanis nagyon szeretik.

És ha a halak látványa varázsol el

Egy gondozott akvárium szép és megnyugtató, ám fontos tisztában lenni azzal, hogy rendszeres feladatot jelent a megfelelő tisztítása. Ha eldöntötted, hogy akváriumot szeretnél, nem árt alaposan megtervezni a megfelelő méretet, ami nagyságában illik az otthonodhoz, és elegendő teret biztosít a halaknak is. Ne feledkezz meg egy megfelelő víztisztító készülékről, illetve nem árt egy szabályozható fűtőberendezés és egy hőmérő sem, hogy a számukra megfelelő hőmérsékleten tudjuk tartani a lakókat. A vizet azonban így is bizonyos időközönként ki kell cserélni, hogy valóban szép látványt nyújtson az akváriumunk.

Az állattartás tehát összességében sok előnnyel jár, nem szabad azonban megfeledkeznünk arról sem, hogy ezek a kis élőlények éveken át tartó gondoskodást igényelnek.



EM-HU-23-0065

