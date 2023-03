Harminc év után új kedvencük van a kutyatartóknak

Egyesek szemében imádnivaló, mások szerint túl robosztus, pökhendi, sőt van, aki világfájdalmat lát a szemeiben. Mégis most először a francia bulldog lett az Egyesült Államok legdivatosabb kutyafajtája 2022-ben. A bohókás külsejű eb az eddigi rekordert, a 31 éve legnépszerűbb labrador retrievert taszította le a csúcsról – számol be a The Guardian az Amerikai Kennel Klub (AKC) felméréséről. A lap szerint a francia bulldogok népszerűségének az is jót tett, hogy ismert emberek – többek között Leonardo DiCaprio színész vagy Alexandria Ocasio-Cortezig, az Egyesült Államok kongresszusi képviselője –oldalán voltak láthatók. Szédületes gyorsasággal lett sokak kedvence, 25 évvel ezelőtt ugyanis még a legkedveltebb 75 kutyafajtába sem tudott bekerülni.

Egyesek szerint vicces, mások viszont csúnyának látják. A francia bulldog az új kedvenc. Fotó: Getty Images

Vicces, barátságos, szeretetre méltó kiskutyák. Városi körülmények között is jól érzik magukat, mivel nincs túl nagy mozgásigényük, ráadásul az ápolásukkal sincs sok gond – mondta a fajtáról az Amerikai Francia Bulldog Klub szóvivője, Patty Sosa.

Az új hóbortnak veszélyei is vannak

A hirtelen jött népszerűségnek sajnos árnyoldala is van: gyakran válnak lopás áldozataivá a francia bulldogok. Aggodalomra adhat okot még, hogy a rendkívüli kereslet, valamint az a felár, amelyet egyes vásárlók a szokatlan szőrszínért fizetnek, tisztességtelen tenyésztőket és így számos egészségügyi problémával küzdő egyedet von maga után. A fajta népszerűsége ráadásul kiélezi a vitát arról, hogy van-e bármi egészséges abban, ha légzési, gerinc-, szem- és bőrbetegségekre hajlamos kutyákat szaporítanak. A Brit Állatorvosi Szövetség ezért arra szólította fel az embereket, hogy ne vásároljanak lapos arcú fajtákat, például bulldogokat. Hollandiában közben be is tiltották a nagyon rövid orrú kutyák tenyésztését, az ország mezőgazdasági minisztere pedig még a tartásukat is be akarja tiltani.

