Ebzárlat: veszettség miatt több megyében is korlátozások jönnek

Nemes-Mozer Mária
Nemes-Mozer Mária

Több vármegyében tilos lesz kutyát sétáltatni és legeltetési tilalom is érvénybe lép.

2025. október 4-én kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Ezzel egyidőben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvénybentette közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Nébih arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni az állategészségügyi hatóság felé.

Magyarország térkép, a tervezett immunizálási helyszínek jelölésével.
Tervezett immunizálási útvonalak. Fotó: NÉBIH

A sűrűn lakott területeket kihagyják

Az immunizálást vakcinatartalmú csalétkekkel végzik, melyeket kisrepülőgépekről szórnak ki az érintett területek felett. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat.

A korábbi évek adatai alapján az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket. A vakcinázás eredményességét a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi a Nébih.

A veszettség fő terjesztője a vörös róka, melyből mintegy hatvanezer példány él hazánkban. A betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, sőt az emberre is, ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig erősen ajánlott.

Ahogy a környező országokban, így nálunk is időről időre felbukkan a veszettség: az utóbbi években Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ közelében 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben pedig 18 veszettség megbetegedést igazoltak. Erre való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dupla csaléteksűrűséggel vakcináznak mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

Az elrendelt járványügyi intézkedéseknek köszönhetően 2025-ben eddig nem fordult elő veszettségeset hazánkban. Ugyanakkor a keleti országhatárhoz közeli területeken továbbra is folyamatos kockázatot jelent, hogy a szomszédos országokban még mindig jelen van a betegség.

veszettség kutya vakcinázás róka ebzárlat

