"Csomagolásmentes boltba járni elsősorban környezettudatos életformát, felelős fogyasztást jelent" - mondja egy kisgyermekes anyuka a csomagolásmentes Ligeti Bolt előtt a budai Budafoki úton. A hangulat miatt is szeret ide járni, mert "olyan, mint egy régi szatócsbolt, ahol mérleggel mérik ki a hajdinát, csak modern köntösben". Mint mondta, az ár neki másodlagos, ha a hulladékmentes fogyasztás a szempont, de ezzel együtt nem feltétlenül drágább a vásárlás egy ilyen boltban, csak jobban meg kell tervezni, hogy mit akarunk venni és mibe akarjuk pakolni. Ő például mindig hord magánál vászonzsákokat, hogy a munka után ne kelljen még ezért is hazamennie.

Szerinte egy ilyen boltban a vásárlás is sokkal személyesebb, kedvesebb. Az eladók már ismerik, mivel a szomszéd utcában lakik, és beszélgetnek a gyerekével is, amit ő nagyon értékel. Egyetlen nehézség számára - árulta el -, hogy még túl kevés az ilyen bolt a fővárosban, és ha nem itt lakna a szomszédban, nem biztos, hogy a kisgyermekével elzarándokolna napi szinten egy távolabbi boltba. A tavaly novemberben alakult Csomagolásmentes Boltok Érdekvédelmi Közössége Egyesület szerint, jelenleg 50 csomagolásmentes bolt működik az országban, noha közülük néhány csomagolt termékeket is árusít. Illetve Budapesten 5-6 bolt kínál minőségi és környezetbarát termékeket, kizárólag csomagolás nélkül.

Egy vásárló saját tárolójába tölti a terméket egy csomagolásmentes boltban Berlinben. Fotó: Getty Images

Hogyan, mit, mennyiért?

A csomagolásmentes boltokban ellenőrzött forrásból, minőségi és környezetbarát termékeket tudunk vásárolni az élelmiszeri alapanyagoktól kezdve a tisztítószerekig, fürdőszobai kozmetikumokig. Általában a vevő hozza a csomagolást, például vászonzsákot, üveget, egyéb tárolót, de a boltokban is tudunk szerezni ilyesmit. A vásárlás előtt egyesével lemérik a tárolókat, a vevő megtölti a kívánt termékekkel, majd újra a mérlegre helyezik és összeírják őket. Tapasztalataink szerint a csomagolásmentes termékek árai összességében nem magasabbak a szupermarketek közepes árkategóriájú termékeinél. A boltok egyes termékei kimondottan magasabb árkategóriában futnak (például fogkrémek, tészták), mások jóval olcsóbbak (például tisztítószerek, fűszerek). Fontos az is, hogy a csomagolásmentesség kiterjed a boltok beszállítóira is: minél nagyobb, úgynevezett lédig kiszerelésben érkezik a boltba az áru, lehetőleg minél kisebb ellátási láncon keresztül, helyben előállítva.

Hulladékmentesen élni nem könnyebb, de sokkal jobb

A csomagolásmentes vásárlás, illetve a zero waste gondolkodás tőlünk nyugatabbra tíz éve kezdett terjedni, nálunk csak néhány éve jelent meg, de az igény iránta töretlenül növekszik a magyarok körében is - mondta Pocsaji Csilla, aki kéthónapos gyermeke mellett kismamaként nyitotta az első Tebe Shopot Békéscsabán 2019-ben (a tebe jelentése a Palócságban: 'életfa'). Eredetileg lótenyésztő ménesgazdának tanult Szegeden, és nem volt kereskedelmi, sem marketinges tapasztalata. Rátalált viszont az ökotudatos, hulladékmentes vásárlás gondolatára, és arra gondolt, hogy miért ne vágna bele saját maga egy ilyen bolt megnyitásába. Nagy lökést adott, hogy a nyitás után négy hónappal bejutott a Cápák között néven futott televíziós műsorba, ahol Tomán Szabina felkarolta az ötletét, és be is szállt 15 millió forinttal befektetőként, 25 százalékos tulajdonrészt szerezve a Tebébe. "A befektetés a webshop megnyitásában segített, Szabina jelenléte pedig a franchise kiépítésében" - árulta el Pocsaji.

A Tebének azóta meglehetősen bejött a vállalkozás, hiszen alig három év leforgása alatt, idénre már 10-12 boltra fog nőni a bolthálózatuk - országos franchise rendszerben. Azt mondta, kezdetben nekik az volt a fontos, hogy minél több emberhez, és elérhető távolságban jusson el a környezettudatos vásárlás lehetősége. Noha a járvány egy időre megakasztotta terveiket, tavaly nyár óta új lendületet vettek. Az első három franchise boltjukat 2021 év végén nyitották Szegeden, Zalaegerszegen és Velencén. Februárban Miskolcon, márciusban Esztergomban és Budán, az év hátralévő részében pedig további helyszíneken nyitnak üzleteket. Pocsaji egyébként nagyon ráérzett a közösségi médiára, csak a TikTokon 100 ezer követője van a boltjának, elsősorban a kamaszok körében. Ennek is köszönhető, hogy a békéscsabai boltot a kismamák után a tinik látogatják legtöbben, mondta.

Sara Mancabelli (b) az Olasz Zero Waste bolthálózat alapítója tealeveleket szagol egy csomagolásmentes boltban Milánóban. Fotó: Getty Images

Némileg más tapasztalatokról számolt be lapunknak Sipos Melinda, aki a főváros első csomagolásmentes boltját (a Ligetit) nyitotta a Kresz Géza utcában 2018-ban, majd rá egy évre a következőt. "Utánuk két további üzletet is nyitottam, egyet Pesten, egyet Budán, de azok rövid idő után bezártak, mert jött a járvány" - mondta Sipos. Nem az áruellátással volt a gond, hanem azzal, hogy eltűntek a vásárlók, illetve néhány üzleti lépésük nem úgy sikerült, ahogy szerették volna.

Szerinte egyébként nehéz megmondani, hogy milyen jövő várhat a csomagolásmentes boltokra a járvány után. A hazai vásárlóerő adott, a téma benne van a köztudatban, sokan ismerik és szeretik ezeket a boltokat. Ugyanakkor nagyot drágult az élelmiszer alapanyag, a munkaerő, az energia, illetve pénzügyileg a gyorsuló infláció emészti a megtakarításokat. Sipos csak remélni tudja, hogy ilyen körülmények között is nyílnak majd új csomagolásmentes boltok az országban.

Emberbarát tisztítószerek

A csomagolásmentes tisztítószereket gyártó és forgalmazó Cleanne családi vállalkozás 2016-ban kezdte az ipart, azóta piacvezetővé nőtték ki magukat ebben a szegmensben. "Mi kezdettől fogva gyártani és fejleszteni akartuk a saját tisztítószereinket, amelyek nem drágábbak, mint a márkázott termékek. Ellenben környezetterhelés nélkül készülnek manufaktúrában, kézzel összerakva" - mondta el lapunknak Galovtsik Lilla ügyvezető, akinek a férje fejleszti a termékeiket, mert neki van szaktudása ehhez. Tehát nem egy túlárazott, ál-zöld terméket akartak, hanem olyat, ami nemcsak környezetbarát, hanem - ahogy ők mondják - emberbarát is. Például nem okoz ekcémát, mert csak természetes, biológiailag könnyen lebomló összetevőket, szűrt vizet és 100 százalék természetes illóolajat tartalmaz. Ilyen saját szellemi termékük a pH-semleges zsíroldó, illetve az olívaolaj-alapú öblítő.

A Cleanne öt évig csak nyelte a pénzt, mostanában lettek nyereségesek. A pandémia őket is megütötte, mint gyártókat a globális alapanyag dráguláson keresztül, de a forgalmukban nem okozott törést. "Volt olyan alapanyag, amelynek literára három hét alatt 500 forintról 1700 forintra ment fel" - mondta. Ugyanakkor tavaly nyár végétől már harminc százalékkal nagyobb forgalmat értek el, mint az előző év azonos időszakában, ami bizakodásra ad okot. Jelenleg öt állandó alkalmazottal és több partnerrel dolgoznak. Az ügyvezető szerint egyébként nemcsak a csomagolásmentes boltokban lehet hulladékmentesen vásárolni, hanem tulajdonképpen bárhol, a piacon, a drogériákban, a diszkontokban, csak egy kicsivel több logisztikára van szükség.

Jelenleg 30 csomagolásmentes partnerük van, többek között beszállítottak a Suzukinak, de jelen vannak a DM drogérialáncban, az Eco Familyban, illetve a csomagolásmentes boltok többségében is. Termékpalettájuk folyamatosan bővül, kisállatok, illetve biciklik tisztításához is előrukkoltak környezetbarát termékekkel. Illetve két éve vezették be az újratöltést, vagyis azt, hogy a vevők a cég költségére visszaküldhetik nekik a kiürült tisztítószeres flakonjaikat, amiket kitakarítanak és újratöltenek. Extra odafigyelésként az újratöltött flakonokat olcsóbban kínálják a vevőknek, ezzel is ösztönözve a hulladékmentes fogyasztást.