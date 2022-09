Romlik a változó kamatozású lakáshitelesek kilátása. Közeledik az év vége, amikor elvileg lejár a kamatstop. Nagyjából 330 ezer család egyelőre annyit törleszt, mint tavaly ősszel. A K&H Csoport egyelőre nem tapasztal törlesztési nehézségeket, de a hitelfelvételi kedv már visszaesett – hangzott el az RTL Híradójában.

A Nemzeti Bank úgy számol, 60 százalékkal ugorhat meg egy átlagos lakáshitel havi részlete, ha év végén lejár a kamatstop. Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója szerint az átlagos 53 ezres törlesztőrészlet körülbelül 85 ezer forintra emelkedhet.

De nem is kell a magas kamat, egyre több hitel dőlhet be az energiaválság miatt is. Akár olyanok is késedelembe eshetnek a fizetéssel, akiket véd a kamatstop. Nem árt felfrissíteni, hogy 18 éve nem látott szinten az alapkamat. Az elemzők év végére 13 százalék feletti alapkamatot várnak. Az MNB további szigort és kamatemelést ígért.

Ha eltörlik a kamatstopot, januártól akár 60 százalékkal is emelkedhet a lakás havi törlesztője. Fotó: Getty IMages

Az emberek óvakodnak a hitelektől

A K&H Banknál idén az első félévben még 13 százalékkal több hitelt folyósítottak a családoknak, mint egy évvel korábban, de már csökken az érdeklődők aránya – árulta el Guy Libot, a cégcsoport vezérigazgatója.

Amint mondta, törlesztési problémákat egyelőre nem tapasztalnak, de egyáltalán nem zárható ki, hogy ez így marad a jövőben is.



