Üvegszilánkokat találtak az iskolások ebédjében

Üvegszilánkot fedezett fel az egyik tanár az iregszemcsei menza ételében szeptember 5-én - számolt be az esetről a Blikk. A lap emlékeztetett: 2024-ben már történt egy hasonló incident ugyanitt, amely után az üzemeltető cég nagy bírságot kapott, a konyhát pedig be is zárták.

Egy tanár vette észre a szilánkot

Iregszemcse alpolgármestere, Matus Tibor a lapnak úgy nyilatkozott: az egyik tanár vette észre a szilánkot, és azonnal jelezte, hogy mit talált az ételben. "Megtettük a lépéseket a hatóságok felé, illetve a jegyző jelezte a településünk menzáját üzemeltetőnek, hogy újra üvegszilánkot találtak az ebédben" – mondta a Blikknek az alpolgármester.

Nem ez az első ilyen jellegű probléma az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskola menzáján. Tavaly az alsó osztályos gyermekek ételében – több adagban is – üvegszilánkokat és egy fém edénysúroló darabját találták. Akkor az üvegszilánkos ételeket kiadó iregszemcsei főzőkonyha üzemeltetőjének 9,4 millió forint bírságot kellett megfizetnie, a konyhát pedig több hónapra be is zárták.

Borítófotó: Getty Images