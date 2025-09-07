Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Üvegszilánkokat találtak az iskolások ebédjében

Üvegszilánkokat fedezett fel egy tanár az iregszemcsei iskolások ételében. Alig egy éve ugyanezen okból zárták be a helyi főzőkonyhát.

Üvegszilánkot fedezett fel az egyik tanár az iregszemcsei menza ételében szeptember 5-én - számolt be az esetről a Blikk. A lap emlékeztetett: 2024-ben már történt egy hasonló incident ugyanitt, amely után az üzemeltető cég nagy bírságot kapott, a konyhát pedig be is zárták.

Egy tanár vette észre a szilánkot

Iregszemcse alpolgármestere, Matus Tibor a lapnak úgy nyilatkozott: az egyik tanár vette észre a szilánkot, és azonnal jelezte, hogy mit talált az ételben. "Megtettük a lépéseket a hatóságok felé, illetve a jegyző jelezte a településünk menzáját üzemeltetőnek, hogy újra üvegszilánkot találtak az ebédben" – mondta a Blikknek az alpolgármester. 

Nem ez az első ilyen jellegű probléma az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskola menzáján. Tavaly az alsó osztályos gyermekek ételében – több adagban is – üvegszilánkokat és egy fém edénysúroló darabját találták. Akkor az üvegszilánkos ételeket kiadó iregszemcsei főzőkonyha üzemeltetőjének 9,4 millió forint bírságot kellett megfizetnie, a konyhát pedig több hónapra be is zárták.

Borítófotó: Getty Images

