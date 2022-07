Az időjárás miatt is tovább drágulhatnak az élelmiszerek

Az aszály várhatóan jelentős terméskiesést okoz az Európai Unió legnagyobb élelmiszer-termelő vidékein; a pusztító időjárás tovább fokozza az orosz–ukrán háború miatt kialakult piaci pánikot és várhatóan az árak további emelkedéséhez vezet – írja a VG.

Az európai gazdáknak már az elmúlt időszakot meghatározó energia-, takarmány- és műtrágyaár-robbanás is jelentős költségnövekedéssel járt, így az aszály okozta pusztítás miatt egyes térségekben uniós és nemzeti szintű beavatkozásra is szükség lehet. Az áremelkedést a lakosság is megérzi, a várakozások szerint a magas inflációhoz érdemben hozzájáruló élelmiszerár-emelkedés az olcsóbb termékek felé tereli a keresletet.

Tovább drágulhatnak az élelmiszerek az aszály miatt. Fotó: Getty Images

A szárazság a szántóföldek mellett a kertészetekben, a halgazdaságokban, a vízgazdálkodás területein, az erdőgazdaságokban, a háztáji veteményesekben, valamint az energiatermelésben is jelentős károkat okoz. Az önellátás szerencsére a súlyos károk ellenére sem kerül veszélybe, sőt, az EU-nak jelentős gabonakészletei vannak, így az export az alacsonyabb termésátlagok ellenére jelentősen meghaladhatja a tavalyi mértéket.

Szinte minden területen fokozza a károkat

A kontinenst sújtó szárazság egyébként nemcsak az élelmiszerpiacokra gyakorol jelentős nyomást, de szinte minden területen fokozza a károkat. A száraz és forró időjárás Dél-Európa nagy részén komoly erdőtüzeket okoz, növelve a károsanyag-kibocsátást. Az állattartók kilátásai is romlanak, hiszen a csapadékhiány a gyepterületek és a legelők elszáradását idézi elő. Az állattartóknak emiatt fokozniuk kell a takarmányozást, a magas takarmányárak közepette is.

Hazánkban is hatalmas pusztítást okoz a csapadékhiány. Jakab István, a Magosz elnöke arra figyelmeztetett, hogy a 800 milliárd forintot is elérheti az aszálykár. A Dunától keletre például óriási a baj, már a kalászosok is gyenge hozamot hoztak, a kapásnövények pedig gyakorlatilag teljesen felsültek. A szálastakarmány mennyisége is jóval kevesebb lesz, az állatokkal sok helyen már most a téli takarmányt etetik fel.