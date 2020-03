"Tízszer több lélegeztetőgépet is el tudnánk adni"

"Februárban megdupláztuk a termelésünket, illetve végül meg fogjuk négyszerezni azt. Csak Lübeckben (a cég székhelyén - a szerk.) 500 új munkavállalót vettünk fel" - árulta el a Der Spiegelnek adott interjúban Stefan Dräger, a Drägerwerk cég elnöke. A vállalat az egészségügy, a biztonságtechnika és a búvártechnika területén fejleszt és gyárt különböző berendezéseket, így például vezető pozíciót tölt be a lélegeztetőgépek gyártása terén. Ennek ellenére a cégvezető elmondása szerint a világjárvány nyomán megnövekedett elvárásoknak ők sem tudnak teljesen megfelelni.

Egy egyszerű matematikai gondolatmenet világosan megmutatja, miért fontos otthon maradnunk a mostani járványhelyzetben. Részletek itt.

A német kormány a közelmúltban 10 ezer új lélegeztetőgépre kötött szerződést a céggel, de Dräger kifejtette, ez a megrendelés csupán egy a sok közül. Rengeteg országból keresik most a gyártó termékeit. "Nem régen beszéltem telefonon Sebastian Kurz osztrák kancellárral. Ezer lélegeztetőgépet kért, de jelenleg csupán 50-et tudunk a rendelkezésére bocsátani. Számtalan miniszter keresett a közelmúltban a világ minden részéből, sőt, az elmúlt hétvégén még Hollandia királyával is beszéltem" - mutatott rá Dräger, hozzátéve, hogy bár a szituáció közel sem örömteli, de büszkévé teszi. "Tisztában vagyunk a felelősségünkkel."

Az egyik legnagyobb gyártó sem tud elég lélegeztetőgépet legyártani. Fotó: Getty Images

Lehetetlen küldetés

Kitért rá, bár Donald Trump egyelőre nem kereste meg, ugyanakkor az amerikai hatóságok a közelmúltban 100 ezer lélegeztetőgépre jelezték az igényüket. "Ez alighanem meghaladja az össze gyártó éves kapacitását, így teljesen lehetetlen küldetés. És lehetséges, hogy még ez a szám sem lesz elegendő. Jelentkeztünk, hogy vállaljuk a szállítás egy részét, mert a legnagyobb gyártóként felelősséget kell vállalnunk" - fogalmazott Dräger.

Kifejtette, a megrendelések teljesítésekor igyekszenek az emberi szempontokat előnyben részesíteni a politika helyett. Így például eleinte a legyártott eszközök szinte mindegyikét Kínába küldték, ahol a legnagyobb szükség volt azokra. Amióta viszont világjárvánnyá nőtte ki magát a fertőzéshullám, nehezebbé vált a döntéshozatal is ez ügyben. Ezzel együtt Dräger szerint folyamatosan nyomon követik a híreket, és próbálják az emberi tényezőket előtérbe helyezni. Elmondta ugyanakkor, hogy az alkatrészek utánpótlása terén már most is tapasztalnak hiányosságokat. Hasonló a jelenség, mint a WC-papír terén, mivel itt is a pánikfelvásárlás okozza a legtöbb gondot, csakhogy ennek hátterében kórházak állnak.

Százszor több maszkot is eladhatnának

A Drägerwerk arcmaszkokat is gyárt, és ezek kapcsán szintén megnövekedtek a vásárlói igények. A cégvezető elmondta, szokásos termelésük akár tízszeresét is el tudnák most adni lélegeztetőgépekből, maszkokból pedig a százszorosát is. Csakhogy ez egy utópisztikus elképzelés. A gyártási ütemüket már megkétszerezték, ennél pedig egyelőre nem tudnak több terméket előállítani. "A maszkokat teljes mértékig automatizált gépekkel állítjuk elő - ezek a gépek a nap 24 órájában mennek, a hét mind a hét napján" - magyarázta Dräger. Kitért rá, a korábban legyártott maszkkészletek részben azért tűntek el olyan gyorsan, mert a krízis kezdetekor spekulátorok nagy tételben felvásárolták, most pedig irreálisan magas árakon árulják azokat.

Ezen felül a hiány okai között azzal a ténnyel is számolni kell a vállalatvezető meglátása szerint, hogy olyanok is azt hiszik, maszkot kell viselniük, akik nem dolgoznak kórházban. Dräger elárulta, egyetlen maszkot sem tart otthon még tartalékban sem. Nem látja ugyanakkor akadályát, hogy bárki magának varrjon arcmaszkot. "Ha ez segít az embereknek, hogy nagyobb biztonságban érezzék magukat az utcán, akkor miért ne? Így legalább több speciális termék marad az orvosoknak és nővéreknek" - magyarázta. Dräger szerint a mostani krízis legnagyobb tanulsága, hogy a józan ész fontosabb, mint ahogy gondoltuk volna. "Ez a szituáció olyan újszerű és bonyolult, hogy a problémákat csak azok tudják megoldani, akik gondosan mérlegelik a döntéseiket."

Forrás: spiegel.de

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX alapítója egy hét alatt 1200 lélegeztetőgépet gyártatott le. Részleteket az nlc.hu cikkében olvashat.