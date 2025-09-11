"Digitális takarodót" vezetnének be a francia kamaszoknak – jó okuk van a korlátozásra

A közösségi média használatának megtiltását javasolta a 15 év alatti gyerekeknek egy francia parlamenti bizottság csütörtökön közzétett jelentésében, amely szerint a 15 és 18 év közötti tinédzsereknek pedig úgynevezett "digitális takarodót" kellene bevezetni az egészségük védelme érdekében.

A gyerekek egyre több időt töltenek az online térben. Fotó: Getty Images

Figyelemzavar, alvásproblémák, öngyilkosság

Ez a korlátozás azt jelezné a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy 15 éves kor alatt a közösségi média használata "nem ártalmatlan" időtöltés – hívta fel a figyelmet Laure Miller, a testület jelentéstevője. A fiatalok körében különösen népszerű TikTok hatásait vizsgáló parlamenti bizottság márciusban kezdte meg a munkát, meghallgatták több közösségimédia-vállalat képviselőjét, áldozatok hozzátartozóit és influenszereket, hogy feltérképezzék az algoritmus működését.

A vizsgálóbizottságot azt követően hozták létre, hogy Franciaországban 2024 végén több család is pert indított a TikTok ellen azzal vádolva a videomegosztó alkalmazást, hogy az ottani tartalmak összefüggésben állhattak tinédzserkorú gyerekeik öngyilkosságával.

Laure Miller kiemelte, hogy a közösségi média használata következtében a gyerekek nehezebben tudják a figyelmüket koncentrálni, rosszabbul alszanak, és önértékelési problémáik alakulhatnak ki. A "digitális takarodó" bevezetésén azt értik, hogy a közösségi oldalakat elérhetetlenné tennék a 15 és 18 év közöttieknek este 10 és reggel 8 óra között.

Kulcsfontosságú lépés ebben a felhasználók életkorának ellenőrzése. Az Európai Unió több tagállama – Franciaország mellett Spanyolország és Görögország is – nemrég azt szorgalmazta, hogy az EU korlátozza erősebben a gyerekek hozzáférését az internetes platformokhoz erőteljesen addiktív jellegük és az online zaklatások, gyűlölködések veszélye miatt. Az ausztrál parlament tavaly novemberben fogadott el törvényt a közösségi média 16 éves kor alatti használatának tilalmáról.