Véget vetett volna az életének, a rendőrök találtak rá

Komoly csapatmunkának köszönhetően sikerült épségben megtalálniuk a rendőröknek egy eltűnt nőt - írja a police.hu. Sürgősen orvosi segítségre volt szüksége, az időben érkező segítségnek köszönhetően azóta stabilizálódott az állapota.

Magatehetetlen állapotban találtak az eltűnt nőre

A beszámoló szerint a 41 éves békéscsabai nő eltűnéséről április 22-én délután kaptak bejelentést. Miközben a telefonjának helyzetét próbálták bemérni, a Közrendvédelmi Osztály közterületi szolgálatot ellátó rendőrei járták a várost. Átkutatták azt a városrészt is, amelyet a telefon jelzéseinek segítségével be lehetett határolni. Ez is egy viszonylag nagy terület volt, de szerencsére Csicsely-Condrut Jennifer r. őrmester, járőrvezető és Gaál Zsolt r. főtörzsőrmester, járőrparancsnok másnap, de még időben rátaláltak a nőre.

A nőre egy erdős területen bukkantak rá - először csak a kerékpárját vették észre, majd annak magatehetetlen, kommunikálni képtelen tulajdonosát is, aki a fűben feküdt. A beszámoló szerint a nő azért ment el otthonról, mert véget akart vetni az életének. Sürgősen orvosi segítségre volt szüksége, azonnal mentőt hívtak hozzá, miközben az elsősegélynyújtó képzést végzett rendőr stabil oldalfekvésbe helyezte.

