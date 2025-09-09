Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Életveszélyes állapotban a kisfiú, aki kiugrott egy mozgó vonat ablakán

Szerző Illés Attila

Életveszélyes koponyasérülésekkel szállították kórházba azt a gyermeket, aki kiugrott egy mozgó vonat ablakán.

A Füzesabonyból Nyírágyházára tartó vonat ablakán mászott ki egy tízéves kisfiú még hétfőn. A 24.hu a MÁV-csoport közleményét idézi, amely szerint már lassított a Taktaharkány állomásra érkező szerelvény, amikor a gyermek – eddig tisztázatlan körülmények között – kiugrott az ablakon. 

Győrfi Pál, a Mentők szóvivője a Tényeknek azt mondta, hogy a kisfiú életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett. A helyszíni életmentő beavatkozások után mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Borítófotó: Getty Images

