Életveszélyes állapotban a kisfiú, aki kiugrott egy mozgó vonat ablakán

A Füzesabonyból Nyírágyházára tartó vonat ablakán mászott ki egy tízéves kisfiú még hétfőn. A 24.hu a MÁV-csoport közleményét idézi, amely szerint már lassított a Taktaharkány állomásra érkező szerelvény, amikor a gyermek – eddig tisztázatlan körülmények között – kiugrott az ablakon.

Győrfi Pál, a Mentők szóvivője a Tényeknek azt mondta, hogy a kisfiú életveszélyes koponyasérüléseket szenvedett. A helyszíni életmentő beavatkozások után mentőhelikopterrel szállították kórházba.

