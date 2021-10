Koronavírus: pénzt kér a WHO

A WHO-nak és partnereinek 23,4 milliárd dollárra van szükségük, hogy segítsék a veszélynek kitett országokat abban, hogy azok beszerezhessék és alkalmazhassák a COVID-19 elleni eszközöket mostantól 2022 szeptemberéig - olvasható a WHO közleményében, amely hangsúlyozza, hogy ez az összeg minimális a pandémia okozta gazdasági veszteségek és a gazdaság talpraállítási költségei jelentette dollármilliárdokhoz képest. "A koronavírus-tesztekhez, kezelésekhez és védőoltásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés az egész világban meghosszabbítja a járványt, és még veszélyesebb, a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel szemben ellenálló újabb variánsok megjelenésének kockázatát hordozza magában" - áll még a közleményben.

A WHO az alacsony jövedelmű országok pandémia elleni küzdelmének támogatására gyűjt pénzt.

Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A WHO egyik független csoportja szerint a világ rosszul vizsgázott eddig járványkezelésből.

A 2019 végén Kínában kezdődött, azóta 5 millió emberéletet követelő világjárványnak koránt sincs vége - hívta fel a figyelmet Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. "Mostanáig az egész világban felhasznált tesztek mindössze 0,4 százalékát, illetve a beadott védőoltások csupán 0,5 százalékát alkalmazták az alacsony jövedelmű országokban, annak ellenére, hogy ezek az országok teszik ki a világ népességének 9 százalékát" - olvasható a közleményben.

A WHO főigazgatója hónapok óta hangoztatja ezt az üzenetet, és legalább fél éve kér méltányos összegeket a fejlődő országok koronavírus elleni harcának segítésére, de a felhívása mindeddig süket fülekre talált. Tedrosz megismételte a felszólítását a G20-csoport (a 19 legfejlettebb ipari ország és az Európai Unió) vezetőihez intézve, kérve, hogy finanszírozzák az ismertetett új stratégiát.

Tíz dollárba kerülhet a COVID-19 elleni tabletta

A nagyszabású terv előirányozza egyebek mellett a Merck gyógyszergyár által gyártott, a COVID-19 enyhe és közepesen súlyos formái esetén szájon át alkalmazandó vírusellenes kísérleti gyógyszer felhasználását. Amennyiben a gyógyszerfelügyeleti hatóságok engedélyezik a szer felhasználását, egy kúra költsége 10 dollárba kerülne. A gyógyszergyár mind az Egyesült Államokban, mind Európában kérte molnupiravir nevű készítménye engedélyezését, amely a jóváhagyása esetén az első tabletta formájú COVID-19 elleni szer lenne. Az Egyesült Államok gyógyszerfelügyeleti szerve (FDA) által korábban engedélyezett valamennyi kezelést intravénásan vagy injekcióban kell alkalmazni.

"A koronavírus-világjárvány elleni harcban továbbra is kulcsfontosságú újabb kezelési módszereket találni" - fogalmazott Dean Li, a Merck kutatólaboratóriumainak elnöke. Az FDA közlése szerint a jövő hónapban ül össze a független szakértőkből álló bizottság, hogy megvizsgálja, alkalmas-e a szer az enyhe és közepes tüneteket mutató felnőtt páciensek esetében történő felhasználásra, akiknél fennáll a betegség súlyos formájának, illetve a kórházi ápolás szükségességének kockázata.

A Merck októberben közölte, hogy a kísérletek során a tabletta a COVID-19 korai tüneteit mutató páciensek felénél megakadályozta, hogy a betegség súlyos, akár végzetes lefolyásúvá váljon. Li szerint a New Yersey-i székhelyű gyógyszergyár és a Ridgeback Biotherapeutics amerikai biotechnológiai vállalat által közösen kidolgozott szer a vírus több változatával, így a delta variánssal szemben is hatékony. A Merck azt is kutatja, hogy a molnupiravirt lehet-e a vírus terjedésének megelőzésére használni olyan háztartásokban, amelyek egyik tagja fertőzött. A cég jövő tavaszra várja az ezzel kapcsolatos kutatások eredményét.

Vakcinákra és tesztekre is költenének

A COVID-19 elleni tesztek, kezelések és védőoltások kifejlesztése, előállítása és méltányos elosztása terén a WHO és partnerei által 2020 április végén beindított együttműködés (angol rövidítéssel ACT Accelerator vagy ACT-A) mellé akkreditált WHO-különmegbízott, Carl Bildt volt svéd miniszterelnök Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal közösen tartott sajtótájékoztatóján elismerte, hogy az ACT-A kemény harcot folytatott a korábbi finanszírozás biztosítása érdekében. Elmondása szerint Norvégia és a Dél-afrikai Köztársaság vezeti közösen az adománygyűjtő akciót. "Erős jelzéseket várunk tehát a hét végi római G20-csúcstól" - fogalmazott Bildt.

A vakcinákra és a tesztekre egyenként 7 milliárd dollárt szánnak, míg további 5,9 milliárd dollárt terveznek fordítani az egészségügyi rendszerek fejlesztésére, 3,5 milliárd dollárt pedig a kezelésekre, egyebek mellett vírusellenes kortikoszteroidokra és orvosi oxigénre.

A Covax-program, amely az ATC-A-n belül a védőoltásokkal foglalkozik, mintegy 400 millió adag koronavírus elleni védőoltást szállított több mint 140 alacsony és közepes jövedelmű országba, ahol viszont továbbra is alacsony az átoltottsági arány - közölte Szumija Szvamináthán, a WHO tudományos főtanácsadója. "Tudjuk, hogy körülbelül 30 ország csak a Covaxtól függ, nincs más vakcinaforrásuk" - tette hozzá. Kifejtette, mintegy 82 ország várhatóan nem tesz majd eleget a WHO globális tervének, amely szerint az év végéig a lakosság 40 százalékát be kellene oltani. Néhány ország azonban mégis elérheti ezt a célt, amennyiben megindul a vakcinaszállítás.

Világszerte Európában a legsúlyosabb jelenleg a járványhelyzet, a kontinensen nő a legnagyobb mértékben a koronavírus-fertőzöttek és halálesetek száma a WHO adatai szerint.