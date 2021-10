WHO: Európában a legrosszabb a járványhelyzet

Csütörtök reggelig egy nap alatt mintegy félmillió újabb koronavírus-fertőzést regisztráltak a Föld országaiban.

A WHO adatai szerint az 53 európai országban 18 százalékkal növekedett az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma. A térségben immár negyedik egymást követő héten regisztráltak emelkedést ebben a mutatóban. Ugyanebben az időszakban a COVID-19-cel kapcsolatos halálesetek számának növekedése 14 százalékos volt. Mindez 1,6 millió új fertőzöttet és több mint 21 ezer új halálesetet jelent - áll a WHO heti járványügyi jelentésében.

COVID-19 elleni elleni oltást kap egy nő a bécsi Hofburgban október 26-án. Fotó: MTI/AP/Lisa Leutner

Az elmúlt hét napban ezzel együtt az Egyesült Államokban volt a legmagasabb az új fertőzöttek száma - valamivel kevesebb mint 513 ezer -, ami ugyanakkor így is 12 százalékos csökkenést mutat az előző héthez viszonyítva. Az amerikai halálesetek száma 16 ezer volt, szinte ugyanannyi, mint a megelőző héten. A második helyen Nagy-Britannia állt több mint 330 ezer új fertőzöttel. Oroszországban, ahol az elmúlt napokban országos rekordok dőltek meg mind az új fertőzöttek, mind a halálesetek számát illetően, közel negyedmillió új fertőzött volt az elmúlt héten.

A WHO illetései szerint az európai növekedésnek számos oka van, beleértve például egyes kelet-európai országok lakosságának alacsony átoltottságát. A fertőzési ráta Ukrajnában, Romániában, Bulgáriában, Moldovában és Georgiában a legmagasabb, némelyikben a 100 ezret is meghaladta az új fertőzöttek száma. A múlt héten a koronavírus-világjárvány okozta legtöbb haláleset az amerikai kontinensen történt a WHO adatai szerint - több mint 2,7 millió. A halálesetek száma az elmúlt héten 1 százalékkal nőtt, míg az új fertőzéses esetek száma 9 százalékkal csökkent. Délkelet-Ázsiában - ahol olyan nagy népességgel rendelkező országok találhatók, mint India és Indonézia - az új esetek száma 8 százalékkal csökkent, míg az új haláleseteké 13 százalékkal nőtt az elmúlt hét során.

A világ egészségügyi válsághelyzetekre való felkészültségét monitorozó Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) szerint a világ rosszul vizsgázott járványkezelésből mind a tavalyi, mind az idei évben.