Koronavírus: így hat az alkohol a távolságtartásra

Sokszor hallottuk, hogy tartsunk legalább kétméteres távolságot másoktól, ha kimozdulunk otthonról, hiszen ezzel is nagyban hozzájárulhatunk a koronavírus elleni védekezéshez. Egy nemrég megjelent - a WebMD által is szemlézett - tanulmány szerzői is tisztában vannak ennek fontosságával, de kíváncsiak voltak arra, hogyan befolyásolhatja az alkoholfogyasztás ezt a közösségi távolságtartást.

A barátok mindenképp közelebb húzódtak egymáshoz, akár alkoholt, akár alkoholmentes italt fogyasztottak. Fotó: Getty Images

Barátokkal és ismeretlenekkel iszogattak

A kutatók kétszáz fiatalt vontak be tudományos munkájukba: különböző társas szituációkban való részvételre kérték őket, laboratóriumi körülmények közt. Az alanyoknak vagy alkoholos, vagy alkoholmentes italokat szolgáltak fel. Akik szeszes italokat kaptak, azoknak a mennyiség elegendő volt ahhoz, hogy már rendesen érezzék a hatást. Az alanyok egy része egy baráttal, a csoport másik fele egy ismeretlennel iszogatott.

A tudósok azt tapasztalták, hogy a barátok mindenképp közelebb húzódtak egymáshoz, akár alkoholt, akár alkoholmentes italt fogyasztottak, míg azok, akik a kísérlet miatt találkoztak először, csak abban az esetben húzódtak közelebb - méghozzá átlagosan hárompercenként egy centivel -, ha már ittasak voltak.

Egy valós helyszínen még közelebb húzódtak volna

A résztvevőknek egyébként nem volt olyan könnyű közelebb kerülni egymáshoz, hiszen egymással szemben ültek egy asztalnál. Ráadásul anélkül is tudtak beszélgetni, hiszen egy csendes, tágas laboratóriumi helyiségben üldögéltek. A szakemberek szerint egy zsúfolt bárban, hangos zene mellett valószínűleg még közelebb húzódnának egymáshoz az emberek, de ezt szerintük további kutatással kellene vizsgálni.

A kutatók így azt a következtetést vonták le, hogy az alkoholfogyasztás idővel hozzájárulhat a fizikai távolság csökkentéséhez idegen emberek közt. Erre pedig a jelenlegi helyzetben azért is fontos odafigyelni, mert alkoholfogyasztás után meglehet, hogy nem tudunk annyira ügyelni a megfelelő távolságtartásra, így könnyebbé válhat a vírus átadása is.

