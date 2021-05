Meglepő okból hordanának maszkot az oltásellenesek

Miért hajlamosak az emberek hinni az összeesküvés-elméletekben? Részletek itt.

Az elmélet röviden összefoglalva annyit tesz, hogy azok, akik megkapták a COVID-19 elleni védőoltások bármelyikét, olyan fehérjéket szórnak szét a közvetlen környezetükben, amelyek káros hatással lehetnek a be nem oltott emberekre. A lehetséges következmények között egyaránt megtalálható a rendszertelenné váló menstruáció, a meddőség, illetve várandós nők esetében a vetélés kockázata. A bármiféle tudományos alapot nélkülöző teória egy jóval grandiózusabb konspirációs elméletbe illeszkedik, miszerint a COVID-19 valamiféle háttérhatalom eszköze a világ elnéptelenítésére, és éppen a vakcinák pusztítják el a legnagyobb tömegeket - írja a vice.com.

Az oltásellenes csoportok legújabb elmélete szerint a beoltottak veszélyesek másokra. Fotó: Getty Images

Szakértők szerint az elmélet egy alapvető félreértésből ered azzal kapcsolatban, hogyan működnek a vakcinák. A Reuters hírügynökség április végén megkereste a téma kapcsán az amerikai járványügyi hivatal (CDC) COVID-19 Klinikai Csapatát, a szakemberek pedig leszögezték, hogy nem áll fenn semmiféle veszély arra vonatkozóan, hogy egy beoltott személy úgymond szétszórná maga körül a vakcinát. "A COVID-19 elleni védőoltások arra vonatkozó információkkal látják el sejtjeinket, hogyan kell előállítani egy fehérjét - vagy csupán afehérjeegy darabját -, ami aztán immunválaszt vált ki a szervezetben. Miután a fehérjedarab elkészült, a sejtek lebontják az utasítást, és megszabadulnak tőle. Valójában az antitesttermelést beindító immunválasz véd meg minket a későbbiekben a fertőzéstől, amennyiben a valódi vírus bejut a szervezetbe" - foglalta össze válaszában a csapat. Hozzátették, pusztán a vakcinák hatására az emberek nem kezdik el terjeszteni az új koronavírust, mivel az oltóanyag nem tartalmaz fertőzőképes vírusokat, és így megbetegedést sem okozhat.

Oltásellenes influenszerek ettől függetlenül arra biztatják ugyancsak oltás- vagy éppen maszkellenes követőiket (habár a két közösség jelentős százalékban fedésben áll egymással), hogy a legjobb, amit tehetnek önmaguk védelmében, ha távolságot tartanak a beoltott emberektől. Larry Palevsky New York-i gyermekorvos és hírhedt oltásellenes aktivista például odáig merészkedett, hogy egy élő videós bejelentkezésben felvetette az ötletet, miszerint a beoltott embereket egy karszalaggal kellene megjelölni, ezáltal jól láthatóvá válna, hogy nem szabad őket sem az utcán, sem sehol máshol túlzottan megközelíteni. "Van valami, amit átadhatnak azok az emberek, akiknek beadták ezt a mérget másoknak, akik nem kaptak oltást" - húzta alá Palevsky.

Még a maszkviselést is megfontolnák

Nem a szociális távolságtartás az egyetlen eszköz ugyanakkor a vakcináció vélt veszélyeivel szemben. Egyes összeesküvés-elmélethívők például régi mumusukkal, a maszkviseléssel is hajlandóak lennének megbarátkozni a cél érdekében. Ehhez persze hozzátartozik, hogy míg az említett teória teljesen alaptalan, addig a félelem, amelyet a vakcinaszkeptikus csoportok tagjainál kivált, nagyon is valóságos. Márpedig ahol afélelemfelüti a fejét, ott pénzt is lehet csinálni. Jó példája lehet ennek egy kanadai oltásellenes celeb, Judy Mikovits. Ő a közelmúltban például arról osztott meg egy történetet a követőivel, hogy pusztán azért küldték le egy repülőgépről, mert ezüstkolloiddal átitatott maszkot viselt, hogy megvédje magát a légúti vírusoktól. "Mit gondoltok, miért tettek le a gépről az ezüst maszkkal? Hát azért, mert én nem fogok megbetegedni" - emelte ki Mikovits. A mögöttes üzenet persze nem más, mint hogy kizárólag ezek a maszkok nyújtanak védelmet mind a vírusfertőzések, mind a COVID-19 ellen beoltottak által terjesztett fehérjékkel szemben. Kész szerencse, hogy egyes online boltokban már kaphatóak is.

Ezzel együtt az oltásellenes közösségen belül sincs teljes egyetértés a maszkviselést illetően. Vannak, akik továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy a maszkok éppúgy nem védenek a beoltottak jelentette veszélyektől, mint ahogy a koronavírus ellen is hatástalanok. A Facebookról álhírek terjesztése miatt kitiltott Natural News oltásellenes oldal egy bloggere például egyértelműen úgy fogalmaz cikkében, hogy "a maszk teljesen hasztalan a tüskefehérje átadása ellen". A weboldal ehelyett inkább azt javasolja, hogy a védekezés jegyében igyunk fenyőtűteát.

