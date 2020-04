Koronavírus: félnek a húsvéti rohamtól vidéken

Néhány napja Tihany volt az első település, ahol lezárták a falu parkolóit, mert a jó idő beköszöntével, a járványügyi előírásokra és a kijárási korlátozásokra fittyet hányva folyamatosan érkeztek a turisták. Most a húsvéti hosszú hétvége közeledtével egyre több település jelzi, nem kér a látogatókból, s az esetleges általuk behurcolt koronavírusból. A Népszava cikke szerint, a többi között a népszokásairól híres, s ilyentájt akár 15 ezer vendéget is fogadó Hollókőn például idén lemondnak a hagyományos ünneplésről. "A parkolókat is lezárjuk, szalaggal körbekerítjük, s nagyon bízunk abban, hogy lehetőleg egy turista sem akar erre jönni, noha máskor valóban szívesen látott vendégek - mondta a lapnak Szabó Csaba polgármester, aki szerint ha szükséges, a rendőrség segítéség is kérni fogják.

Rendőr és polgárőr egy nőt ellenőriz Biatorbágyon a koronavírus-járvány okán elrendelt kijárási korlátozás miatt. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A locsolkodást nem tiltják be

Hasonlóképp számít az egyenruhások beavatkozására és a szigorú bírságolásra Rigács vezetője, Kertész-Bakos Ferenc is, aki Facebook-oldalán jelezte a település lakóinak, szóljanak a rokonoknak, ne jöjjenek, mert "nem engedünk be senkit, nemhogy távolabbról, de még a szomszédos faluból sem". A veszprémi település polgármestere szerint ott mindenki jól tűri a bezártságot, az emberek biztonságban érzik magukat, mivel nincs egyetlen hatósági karanténosuk sem, az az egy önkéntes karanténba vonult pedig, aki volt, már túl van a vállalt időn.



Kertész-Bakos Ferenc, hangsúlyozta, nem tiltják be a locsolkodást, a helyiek elmehetnek egymáshoz, csak "máshonnét ne jöjjenek". A lap megjegyzi, lesz majd egy kivétel, egy újdonsült nagymama, aki még nem látta az unokáját. "Érte elmegyünk a falubusszal, kap védőruhát, elhozzuk, majd hazavisszük" - idézi a cikk a polgármester szavait.

