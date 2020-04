Koronavírus: újabb védőeszközök érkeztek

Koronavírus: maszkokat osztanak országszerte - részletek itt!

A koronavírus elleni védekezést szolgáló eszközök jelenleg elsősorban Kínában érhetőek el nagy tételben. A keleti nyitásnak köszönhetően az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank is jó kapcsolatot ápol a Fudan Egyetemmel. A kormányzati, tartományi, városi és céges adományok mellett a Fudan a kínai egyetemek közül elsőként ajánlott fel védőeszközöket, amelyek a Shanghaji Főkonzulátus által koordinált szállítmányban érték el úti céljukat hétfő kora délután. Közben Magyarország egészségügyi védőfelszerelést adományozott Észak-Macedóniának, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban tudjon szembeszállni a koronavírus-járvánnyal.

Az Országos Mentőszolgálat mintavételre kijelölt budapesti egysége védőruhában.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Már több millió maszk érkezett Kínából

Ahogy már korábban is olvashatták a HáziPatika.com-on, április elején jelentős mennyiségű védőfelszerelés érkezett Magyarországra Kínából. 1-jén összesen hat repülőgép hozott olyan eszközöket, amelyek segítenek megóvni a koronavírus ellen küzdő egészségügyi dolgozók egészségét. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint akkor összesen 12 millió maszk, 30 ezer overall és 200 ezer arcvédő érkezett, valamint egy komplett gyártósor is, amellyel a maszkok folyamatos utánpótlását is biztosítani tudják majd koronavírus-járvány idején.

Szombaton pedig újabb 4 millió maszk, több mint 400 ezer védőruházat, 100 ezer védőszemüveg, 30 ezer pár kesztyű és több mint 6 ezer arcvédő plexi érkezett az országba. A repülőgépek emellett 400 ezer darabot hoztak abból a gyógyszerből, amelyet Kínában teszteltek, fejlesztettek, és az alkalmazása a nemzetközi kutatások szerint ígéretes lehet a koronavírusos betegek kezelésénél. Kína mindössze négy országnak adott ebből a gyógyszerből, ezek közül Magyarország az egyik.

