Koronavírus: ekkora veszélyt jelent a túlsúly

Régóta ismert, hogy a túlsúly komoly rizikófaktort jelent a koronavírusos betegeknél, több kutatás is igazolta már, hogy az elhízott emberek nagyobb arányban szorulnak a vírus miatt kórházi ellátásra. Egy friss kutatás ezt erősítette meg, kiemelve: már enyhébb COVID-19 esetén is több tünettől szenvednek az elhízott emberek - írja a MedicalXpress.

Megdöbbentő, mennyi magyar túlsúlyos A magyar az Európai Unió (EU) negyedik legtúlsúlyosabb nemzete. Az Európai Egészségfelmérés (EHIS) legfrissebb eredményei szerint itthon az össznépesség 58,3 százaléka túlsúlyos - csupán Málta, Horvátország és Csehország előz meg bennünket.

Hosszabb ideig szenvedtek a panaszoktól a túlsúlyosak

A kutatók több mint 500 olyan beteget vizsgáltak meg, akiknek pozitív volt a koronavírus-tesztjük, de nem igényeltek kórházi kezelést. Megfigyelték, hogy a túlsúlyos vagy elhízott emberek (akár tinédzserek, akár felnőttek) több tünettől szenvedtek, mint a megfelelő testsúlyú koronavírus-fertőzöttek. Gyakoribb tünet volt náluk például a légszomj, a köhögés, illetve ezektől a légzőszervi panaszoktól hosszabb ideig is szenvedtek (az elhízott emberek átlagosan 7, az egészséges testsúlyúak csupán 4 napig). A kutatók szerint a COVID-19 akkor is súlyosabb tüneteket eredményezhet az elhízottaknál, ha a szervezetükben nem magasabb a vírusok száma, mint amit a megfelelő BMI-indexű betegekben mértek.

Még az enyhébb COVID-19-ben szenvedőknél is komoly rizikófaktor a túlsúly. Fotó: Getty Images

A kutatást vezető Dr. Pia Pannaraj, a Children's Hospital Los Angeles orvosa hangsúlyozta: az elhízott embereknél számos olyan betegség is nagyobb arányban fordul elő, amelyek súlyosbíthatják a COVID-19-et. A cukorbetegség, a szívbetegség és sok más krónikus betegség pedig sokuknál még korai stádiumban van, így nem diagnosztizálták azokat, a koronavírus-fertőzés viszont már komolyabb veszélyt jelenthet rájuk.

A kutatók szerint a tanulmány eredményei is igazolják, hogy a túlsúly bármelyik életkorban komoly rizikófaktort jelent a COVID-19 tekintetében. Fontos lenne ezért, hogy a túlsúlyos emberek is minél nagyobb arányban megkaphassák a harmadik, emlékeztető oltást, hiszen a járvány számukra is nagyobb veszéllyel járhat - tették hozzá.