Koronavírus: aggasztó a helyzet a WHO szerint

Európában jelenleg robbanásszerűen nő a koronavírus-fertőzöttek száma, nem szabad lazítani a világjárvány elleni erőfeszítéseken - jelentette ki csütörtökön Koppenhágában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai szervezetének igazgatója, aki ugyanakkor szorgalmazta, hogy csak a legvégső esetben zárják be az iskolákat.

A fertőzöttek száma "robbanásszerű növekedésének tanúi vagyunk, mindössze néhány nap alatt egymillióval nőtt az esetszám Európában, és azt is látjuk, hogy nőni kezd a halálozási arányszám is" - hangsúlyozta Hans Kluge az AFP francia hírügynökségnek adott interjúban. Nem szabad lazítanunk, őszintén be kell vallani, hogy ez kissé nehéz időszak lesz - figyelmeztetett az igazgató.

A WHO 53 európai tagországában, beleértve Oroszországot is, több mint 11,8 millió fertőzöttet és csaknem 295 ezer halálesetet jelentettek a járvány kezdete óta a szakosított ENSZ-szervezet összesítése szerint. Az elmúlt hét napban mintegy 1,8 millió új fertőzöttet diagnosztizáltak és 19 500-an haltak meg a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta COVID-19-betegségben.

Az iskolákat csak a legvégső esetben kell bezárni

A WHO becslése szerint a maszk általános viselésével és a gyülekezések szigorú korlátozásával februárig több mint 261 ezer életet menthetnek meg Európában. "A jelenlegi helyzet nem megoldás, és a WHO célzott és arányos intézkedésekre szólít fel minden államot" - mondta Kluge.

A WHO szerint az iskoláknak a végsőkig nyitva kell tartaniuk. Fotó: Getty Images

Az iskolákat azonban csak a legvégső esetben kell bezárni - mondta az igazgató, aki szerint nincs ok azt állítani, hogy az iskolák afertőzésegyik fő gócai lennének. "A legvégsőkig nyitva kell tartanunk az iskolákat, mert nem engedhetjük meg egy nemzedék elvesztését a COVID-19 miatt" - hangsúlyozta.

Ezzel egy időben a Reuters brit hírügynökség birtokába jutott a WHO-nak a szegény országok gyógyszerekkel történő megsegítésére vonatkozó belső dokumentuma. Az október 30-i keltezésű WHO-dokumentum szerint az Egészségügyi Világszervezet jelenleg a kísérleti fázisban lévő monoklonális antitest terápiát és egy olcsó szteroidot, a dexametazont részesíti előnyben. Ez utóbbiból már 3 millió kezeléshez szükséges adagot rendeltek meg a szegény országok számára.

Nem tervezik remdesivir szállítását

Az iratban, amely elsőként tünteti fel, mire költik el a programra adományozott összegeket, nem szerepel a remdesivir az elsődleges gyógyszerek között, holott a dexametazon mellett a Gilead Sience által gyártott remdesivir vírusellenes szert használják világszerte a COVID-19 kezelésére.

A gyógyszerszállítási projekt egyike az úgynevezett ACT Accelerator program négy pillérének, amelynek keretében a WHO COVID-19 elleni védőoltásokat, teszteket és védőfelszerelést is szállítani kíván a szegény országoknak több mint 38 milliárd dollár értékben 2022 elejétől.

A várhatóan pénteken nyilvánosságra kerülő dokumentum szerint a programnak, amelyet a WHO a Wellcome Trust jótékonysági szervezet és a szegény országoknak a súlyos betegségek tesztelésében és kezelésében segítő Unitaid nonprofit szervezet közreműködésével valósít meg, sürgősen 6,1 milliárd dollárra van szüksége, ebből 750 millióra februárig, az összesen igényelt 7,2 milliárd dollárból.

Az összeg több mint felét - 320 millió dollárt - monoklonális antitest-terápiára költik, a dokumentum szerint ugyanis a terápia "sorsfordító" lehet a kezelésben, bár eddig nem mutatták ki a egyetlen monoklonális antitest hatékonyságát sem. Ennek ellenére a WHO már befektetett a fejlesztésbe és a gyártásba a Fujifilm Diosynth Biotechnologies dániai gyárában.

A monoklonális antitest-terápiát fejlesztő cégek között van az amerikai Eli Lilly és a Regeneron is. Donald Trump amerikai elnök is ilyen kezelést kapott, miután októberben pozitív lett a koronavírustesztje.