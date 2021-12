Koronavírus: 545 ezer új fertőzött a világon

A fertőzés. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 betegségnek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 50 773 620. A halálos áldozatok száma 806 273.

Indiában 34 733 194 fertőzöttet és 477 158 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Brazíliában 22 204 941 fertőzöttről és 617 395 halálos áldozatról tudni.

Az Egyesült Királyságban 11 343 594 a fertőzöttek száma, és 147 634-en haltak meg a betegségben.

Oroszországban 10 009 866-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 290 340-re emelkedett.

Törökországban 9 138 535 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 80 053.

Franciaországban 8 681 667 fertőzöttet és 122 403 halálos áldozatot regisztráltak.

Németországban 6 813 287 fertőzöttet és 108 238 halottat tartanak nyilván.

Iránban 6 169 011 a fertőzöttek és 131 033 a halottak száma.

Spanyolországban 5 455 527 fertőzöttet és 88 708 halálos áldozatot regisztráltak.

Olaszországban 5 364 852 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 135 544.

Lengyelországban 3 942 864 fertőzöttet és 91 415 halálesetet tartanak nyilván.

Ukrajnában 3 781 506 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 98 769 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.

Ausztria hétfőtől szigorít a beutazáson, de a magyar munkavállalókat is érintő ingázásra továbbra is az enyhébb szabályok vonatkoznak. Vagyis a friss negatív vírusteszttel rendelkező oltatlanok is beutazhatnak az országba.