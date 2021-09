Jakab Ferenc szerint ez kell a 4. hullám leküzdéséhez

Eddig csaknem 5,87 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen. 5,6 millióan a második, 667 ezren pedig már a harmadik dózist is megkapták. Ennek ellenére afertőzésidén ősszel is erőteljesebb terjedésnek indult, tehát más védekezési módra is szükség lehet, főként az oltatlanok körében.

Nem kellene még elfelejtenünk a tavaly megtanult szabályokat.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Újra elő kellene vennünk a maszkot?

A beltéri maszkviselés Magyarországon az egészségügyi és a szociális intézményeken kívül jelenleg sehol nem kötelező. Járványügyi szakemberek szerint azonban ideje lenne ismét feltenni. Mutatunk három érvet a maszkviselés mellett.

A maszkviselés fontosságát az utóbbi hetekben már számos szakértő kiemelte. Mások mellett Jakab Ferenc, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője is a védőeszköz viselésére és az egyéb, a COVID-19 megelőzéséhez hozzájáruló ajánlások betartására biztat mindenkit. "Bár Magyarországon az átoltottság aránya a lakosság körében nagyon jónak mondható, mégis azt gondolom, hogy a járványügyi intézkedések betartása, a kézfertőtlenítés, a távolságtartás, és természetesen elsősorban a maszkhasználat rettenetesen fontos lehet a mostani, negyedik járványhullám leküzdésében" - fogalmazott a szakértő a Pécsi Tudományegyetem videójában.

A Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője egyúttal arra kért mindenkit, hogy mind a saját, mind a közössége egészségének megóvása érdekében viseljen maszkot, tartsa be az előírásokat ott, ahol ez szükséges. A pécsi egyetem egyébként már kötelezővé tette az előadásokon a maszkot, illetve a közösségi terekben is ajánlja annak viselését.

Akár százszor annyi vírust is kilélegezhetnek a koronavírus egyik variánsával megfertőződött személyek, mint azok, akik az "eredeti", kínai vadvírust kapták el - derült ki egy friss kutatásból, amely a maszkviselés fontosságára is rávilágított.