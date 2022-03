Jakab Ferenc: elhúzódhat a járvány Ukrajnában

Alapvetően két dologról kell beszélni akkor, ha a járványok és a háborúk kapcsolatát akarjuk vizsgálni - mondta el Jakab Ferenc a Pénzcentrumnak adott interjújában. Mint azt a szakember hangsúlyozta, különbséget kell tennünk aközött, hogy egy fertőző betegség milyen hatást gyakorol a háborúkra és a csatákra, valamit aközött, hogy hogyan befolyásolta egy háború vagy egy csata afertőző betegségekterjedését.

COVID-oltás: új ajánlásra kell figyelni.

A történelemben mindkettőre számos példát találhatunk. Jakab Ferenc szerint előfordult, hogy egy fertőző betegség komplett csapatokat tett harcképtelenné, de az sem példa nélküli, hogy a háború befolyásolta a járvány terjedését (gondoljunk csak az 1918-19-es spanyolnáthajárványra; afertőzésaz első világháború alatt ütötte fel a fejét).

h i r d e t é s

Van rá esély, hogy Ukrajnában elhúzódik a koronavírus-pandémia. Fotó: Getty Images

Háború és elhúzódó járvány

A virológus rámutatott: bár Európa egyes országaiban a járvány már lecsengő szakaszban van, Ukrajnában még mindig jelentős számú fertőzöttet regisztráltak. Megvan tehát annak az esélye, hogy Ukrajnát nemcsak a háború borzalmai, de egy elhúzódó járvány is sújtja majd. "Az nyilvánvaló, hogy egy háborús helyzetben az emberek nem tudnak odafigyelni az alapvető járványügyi intézkedésekre, hogyan is tudnának, hiszen egy háború a legborzalmasabb dolog, ami csak történhet a világon. Az egyértelmű, hogy a háború sújtotta területeken élők egészségügyi állapota a stresszhelyzetből adódóan is leromlik és az egészségügyi ellátás sem tud a megfelelő módon működni" - magyarázta Jakab Ferenc.

A szakember úgy véli, ezért is fontos menedéket és megfelelő orvosi ellátást biztosítanunk a menekülteknek. Szerinte az, hogy az érkezésük milyen hatással lesz a jelenlegi járványhelyzetre, most nem elsődleges kérdés.

Magyar ötlet inspirálta a lenyelhető mRNS-vakcinát.