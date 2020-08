Ivás előtt ezért folyassuk a vizet a csapból

Az ólommérgezés korábban nem ismert mértékére mutat rá az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF és a Pure Earth legfrissebb jelentése. Eszerint minden harmadik, azaz globálisan körülbelül 800 millió gyerek vérének ólomszintje éri el vagy haladja meg azt a deciliterenkénti öt mikrogrammot, ami már beavatkozást igényelne a súlyosabb idegrendszeri károk elkerülése érdekében. A veszélyeztetett gyerekek közel fele Dél-Ázsiában él.

A Toxikus igazság című jelentés szerint az ólomszennyezés egy generáció jövőjét teheti tönkre. A gyermekkori ólomkitettség aktuális helyzetét az Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézet (IHME) mérte fel, a riportot a Környezet-Egészségügyi Perspektívák (Environmental Health Perspectives) havilapban megjelent tanulmány hitelesítette.

Helyrehozhatatlan károkat okoz

Az ólom egy erős neurotoxin, amely helyrehozhatatlan károkat okoz a gyermekek agyában - állítja a jelentés. A mérgezés különösen ártalmas a csecsemőkre és az öt éven aluli gyermekekre, hiszen még azelőtt károsítja az agyukat, mielőtt az teljes mértékben kifejlődhetett volna, így ha a nehézfém a szervezetükbe jut, az akár életre szóló neurológiai, kognitív és fizikai károsodást eredményezhet. A gyermekkori ólomkitettség összefüggésbe hozható a mentális egészség zavaraival, viselkedési problémákkal, valamint a bűnözés és az erőszak növekedésével is. Az idősebb gyermekeknél növeli a vesekárosodás, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Becslések szerint az alacsony és közepes jövedelmű országokban élő gyerekek ólomkitettsége a gazdasági potenciáljuk elvesztése miatt csaknem 1 billió dollár költséggel jár.

Megvan a megoldás az ólommal szennyezett csapvízre? Olyan háztartási víztisztító berendezéseket vizsgál a Nemzeti Népegészségügyi Központ, amelyek képesek lehetnek megtisztítani a csapvizet az esetleges ólomszennyezéstől. Szeptemberre várható eredmény. A részletekért kattintson korábbi cikkünkre.

A jelentés megállapítja, hogy az ólom-sav tartalmú akkumulátorok informális és kifogásolható újrahasznosítása vezető szerepet játszik az ólommérgezésben azokban az alacsony- és közepes jövedelmű országokban, ahol 2000 óta háromszorosára nőtt a járművek száma. Az egyre több jármű, valamint az akkumulátoraik újrahasznosítására vonatkozó szabályozás hiánya miatt az ólom-sav akkumulátorok akár 50 százalékát nem biztonságosan hasznosítják újra.

Az akkumulátorok újrahasznosításával foglalkozók gyakran nincsenek tudatában annak, hogy az ólom erős neurotoxin, és hogy veszélyes, sokszor illegális körülmények között dolgoznak: feltörik az akkumulátor tokját, savat és ólomport öntenek a talajba, beszívják az ólom megolvasztása során keletkező mérgező füstöt, ami a szabadtéri kemencék miatt a környező településeken élő közösségeket is elárasztja.

Az ólomszennyezés forrása lehet például az ólomcsöveken keresztül áramló víz.

Fotó: illusztráció, Getty Images

Az ólomszennyezés további forrása lehet például az ólomcsöveken keresztül áramló víz, a bányászatból származó ólom, az ólomalapú festék és pigment, az ólmozott benzin (amely használata ugyan csökkent az elmúlt évtizedekben, de korábban jelentős forrásnak számított), illetve találhatunk ólmot fűszerekben, kozmetikumokban, gyógyszerekben, játékokban és egyéb fogyasztási cikkekben is. Azok a szülők, akik munkahelyükön ólommal találkoznak, nagy eséllyel viszik haza a szennyezett port ruháikon, hajukon, kezükön, cipőjükön keresztül, így akaratlanul is mérgezés veszélyének teszik ki a gyereküket.

Ezt kellene tenni

"Az ólommérgezés tünetei lassan jelentkeznek, a nehézfém bejutása egy gyerek szervezetébe különösen ártalmas lehet, ha pedig nem fedezik fel időben, akár végzetes következményekkel is járhat" - mondta Henrietta Fore, az UNICEF ügyvezető igazgatója. "Az ólomemisszió mértéke még mindig magas, és mivel nagymértékű pusztítást tud okozni, sürgősen cselekednünk kell a gyermekek védelme érdekében."

"A jó hír az, hogy az ólom biztonságosan is újrahasznosítható anélkül, hogy mérgezés veszélyének kellene kitenni a munkavállalókat, a gyermekeiket és a környező közösségeket. Az ólommal szennyezett területeket helyre lehet állítani" - mondta Richard Fuller, a Pure Earth elnöke. "Az embereket meg lehet tanítani az ólom veszélyeire és arra, hogyan védhetik meg magukat és gyermekeiket. A beruházás megtérülése óriási: jobb egészségügyi állapot, nagyobb termelékenység, magasabb IQ, kevesebb erőszak, összességében pedig egy fényesebb jövő gyermekek milliói számára világszerte."

Ilyen a hazai helyzet

Magyarországon 2010-ben a vörösiszap-katasztrófa kapcsán merült fel az ólommérgezés veszélye. A vörösiszap ólmot is tartalmazhat, azonban a hét települést is érintő szennyezés vizsgálatai alapján a veszélyes anyagok mennyisége nem volt kritikus. A vörösiszap száradása során a szálló por ólomtartalmát is folyamatosan vizsgálták, ám az nem mutatott kritikus mértéket.

A víz ólomszintjét folyamatosan vizsgálják Magyarországon, a rendeleti szinten szabályozott ívóvíz literenként tíz mikrogramm ólmot szab meg határértékként, és leginkább a házak régi vízvezeték (ólom)csövei járulnak hozzá az ólomszint növekedéséhez. Egy 2013-as hazai vizsgálatban gyermekeket ellátó intézményeket vizsgáltak, és húsz intézményből hatban mérték magasabb ólomszintet. A Népegészségügyi Központ (az ANTSZ jogutódja) 2020-as vizsgálatai során derült ki, hogy a víz ólomszintje több budapesti óvodában és magánlakásban is meghaladta a megengedett maximum szint sokszorosát. Ahogy a szakirodalom fogalmaz, az ólomcsövek teljes cseréje mellett a vízfogyasztás előtt érdemes minimum egy percig folyatni a csapvizet. Ezen a térképen pedig azt nézheti meg, hogy a lakóhelye szerint mekkora az ivóvízben előforduló ólom kockázata.

Míg a vér ólomszintje a legtöbb magas jövedelmű országban csökkent az ólmozott benzin és a legtöbb ólomalapú festék forgalomból való kivonása óta, az alacsony és közepes jövedelmű országokban továbbra is emelkedik, és sok esetben veszélyesen magas értékeket mutat.

A jelentés öt olyan országról (Banglades, Grúzia, Ghána, Indonézia és Mexikó) tartalmaz esettanulmányt, ahol az ólomszennyezés és más mérgező nehézfémhulladék károsítja a gyerekek egészségét.

A dokumentum megállapítja, hogy az érintett országok kormányai összehangolt stratégiával kezelhetik az ólomszennyezés helyzetét: