Ismét felbukkant a közelünkben a veszettség

A hatóság hangsúlyozta, bár Romániában a rókaimmunizációs programnak és a kutyák kötelező védőoltásának köszönhetően a veszettség egyre inkább visszaszorul, afertőzésszórványosan azért jelen van. Magyarországon nem találtak veszett állatot, itthon a betegség 2017 óta nem fordult elő.

Ezzel együtt az országhatárhoz közeli romániai esetek miatt a Nébih felhívja a hazai állattartók figyelmét a veszettség elleni védőoltás rendszeres beadatásának fontosságára. Magyarországon a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, míg a macskáké erősen ajánlott. Különösen fontos a vadállatokkal gyakrabban, nagyobb eséllyel érintkező háziállatok, például a vadász-, kotorék- és pásztorebek vakcinázása.

Idén február 1-jén egy vadon élő rókában mutatták ki a veszettség vírusát. h i r d e t é s A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Az ember is megfertőződhet

Betegségek, melyeket állatainktól kaphatunk el - részletek itt.

A veszettség az egyik legrégebbi ismert fertőző betegség, amely a beteg állat harapása útján terjed másik állatra vagy akár az emberre is. Többszörös előfordulása a román határtérségben a hazai járványügyi helyzet szempontjából is aggályos, mert a fertőzött vadállatok nagy távolságokat is megtehetnek, így a betegséget a magyarországi rókaállománynak is átadhatják. A februári párzási időszak egyébként is az állatok fokozott mozgásával, gyakoribb harcokkal jár, megnövelve a veszettség terjedésének kockázatát.

A magyarországi rókaállomány fertőzöttségének kizárása, valamint a veszettség esetleges megjelenésének mielőbbi felderítése érdekében a fertőzött vidékkel szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadászterületeken már megkezdődött a rókák fokozott vizsgálata. Az érintett romániai területekkel határos, a Nébih által kijelölt vadásztársaságok kötelesek minden elejtett vagy elhullottan talált rókát laboratóriumi vizsgálatra küldeni a következő két hónapban.

A Nébih kéri, hogy aki a betegségre gyanús egyedet észlel, vagy elhullott rókát talál, jelezze a helyileg illetékes állategészségügyi hatóságnál vagy a Nébih Zöldszámán (06-80/263-244).