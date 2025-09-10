Ez a tervük a hatóságoknak a rókákkal – meg kell előzni a veszettség terjedését

„2025. október 4-én kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Ezzel egyidőben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A betegséget megelőző intézkedések közös társadalmi célt szolgálnak” – figyelmeztetett friss közleményében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hatóság arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni feléjük.

Így immunizálják a rókákat

A rókákat vakcinatartalmú csalétkekkel immunizálják, ezeket kisrepülőgépekről szórják ki az adott területekre, a lakott és sűrűn beépített övezetek kihagyásával. „A lakosságot az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat” – írták.

Ezeken a területeken immunizálják a rókákat októbertől. Fotó: Nébih

Veszettséghelyzet Magyarországon

A veszettség a szomszédos országok közül Ukrajnában és Romániában rendszeresen előfordul, de Szlovákia keleti régiójában is ismételten megjelent. Az utóbbi években Magyarországon is voltak esetek az ukrán és a román határ közelében: 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben pedig 18 veszettséget regisztráltak.

„Az elrendelt járványügyi intézkedéseknek köszönhetően 2025-ben eddig nem fordult elő veszettségeset hazánkban. Ugyanakkor a keleti országhatárhoz közeli területeken továbbra is folyamatos kockázatot jelent, hogy a szomszédos országokban még mindig jelen van a betegség” – jegyezték meg.

A vörös rókát tartják a veszettség fő terjesztőjének, Magyarországon mintegy hatvanezer példány él belőlük. Fotó: Getty Images

A veszettség tünetei

A betegség a vadon élő állatok mellett a házi emlősállatokra, valamint az emberre is veszélyt jelet. Éppen ezért a kutyákat például kötelező évente beoltatni a betegség ellen, de a macskák vakcinázása is erősen ajánlott. A kór az emberre a veszett állatok testváladékaival, főként nyálával terjedhet át. A legfélelmetesebb emberi betegségek egyikének tartják, ugyanis a vírus bejut a fertőzött személy agyvelejébe és központi idegrendszerébe, gyakran halálos kimenetelű agyvelőgyulladást okozva.

A veszettsége az alábbi tünetek utalhatnak:

tarkómerevség, víziszony.