Így léphetünk fel a gyermekbántalmazás ellen

Ismerd fel, és tegyél ellene! Gyermekvédelmi kisokos a bántalmazás ellen címmel online kiadványt jelentetett meg az UNICEF Magyarország, amely hasznos gyakorlati tanácsokkal szolgál mindenkinek, akit foglalkoztat a gyerekek biztonsága. Mit tegyek, ha egy szülő a gyermekét szidalmazza, pofozza a játszótéren? Értesítenem kell valakit, ha megtudom, hogy gyermekem osztálytársát rendszeresen vagy akár alkalmanként megverik? Hogyan beszéljek a gyerekemmel, ha kiderül, hogy ő maga bántalmazó? Meg tudom-e védeni a gyerekemet a szexuális bűnözőktől az interneten? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket jár körül a november 20-i Gyermekjogi Világnapra időzített kiadvány.

A világon évente egymilliárd gyereket ér bántalmazás és minden hetedik percben erőszakos halált hal egy serdülő. Fotó: Getty Images

Minden 7 percben erőszakos halált hal egy serdülő

A világon évente egymilliárd gyereket ér bántalmazás és minden hetedik percben erőszakos halált hal egy serdülő. A koronavírus járvány idehaza és nemzetközi szinten is jelentős mértékben növeli a bántalmazási esetek előfordulását, hiszen az összezártság és az anyagi bizonytalanság fokozza az erőszak veszélyét a valós és az online térben. Ahogy arról a HáziPatika.com is beszámoltunk, az UNICEF Magyarország a napokban indította el az egész hónapban futó Ismerd fel és tegyél ellene című figyelemfelhívó kampányát, amelynek része a gyermekvédelmi kisokos is. Szinte mindannyian találkozunk olykor a gyermekbántalmazás valamilyen formájával, azt azonban sokszor nem tudjuk, hogy ezekben a helyzetekben hogyan érdemes reagálnunk.

Gyermekbántalmazás: betegségek formájában köszön vissza Szakemberek kimutatták, hogy azok a gyerekek, akiket szüleik fizikailag rendszeresen és durván bántalmaznak, felnőttkorukban rosszabb egészségi állapotban lesznek. További részletek korábbi cikkünkben.

Ez nem "árulkodás"

"Egyáltalán van ehhez közöm? - teszik fel a kérdést sokan, amikor egy gyermekbántalmazási eset szemtanúivá válnak. A válasz az, hogy igen, a gyermekek biztonsága mindannyiunk közös felelőssége. Az első lépés a jelek felismerése, ezután következhet a segítségnyújtás. Kutatások bizonyítják, hogy a gyerekek számára az jelenti az egyik legnagyobb traumát, ha azt tapasztalják, hogy senki nem áll ki mellettük a bajban" - mondta Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekjogi szakértője. A kiadványban megtalálhatók azok az elérhetőségek is, ahol gyermekjogi segítséget kérhetnek szakemberektől.

"A gyermekjóléti szervezetekhez fordulni soha nem 'árulkodás'. A gyermek kiemelése az utolsó a lehetséges válaszlépések sorában, minden szakember a gyerek elsőszámú érdekét tartja szem előtt, ez pedig az, hogy a saját közegében nevelkedhessen, méghozzá biztonságban. Azt is kevesen tudják, hogy a jelzőrendszer tagjaihoz, például az orvosokhoz, pedagógusokhoz mindig fordulhatunk, mert ők kötelesek tájékoztatni a megfelelő szervet" - tette hozzá a szakértő. A gyermekvédelmi kisokos a www.unicef.hu/bantalmazas oldalon érhető el.