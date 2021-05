Így kaphatják meg a külföldön oltottak a magyar igazolványt

Koronavírus: döcögve indul a védettségi applikáció - részletek!

Május 21-től a koronavírus ellen külföldön beoltott magyar állampolgárok is kérvényezhetik a magyar védettségi igazolvány kiállítását kormányablakoknál, vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül - számolt be róla az ATV.hu Magyarország washingtoni nagykövetségének a Facebook-oldalán közöltek nyomán. Mint írják, a karanténmentesség természetesen a védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttekkel együtt utazó kiskorúakra is vonatkozik. A tájékoztatás szerint a védettségi igazolvány kiállítása 15 nap, és a külföldön élő és ott beoltott magyar állampolgároknak is ingyenes. Aki pedig már megkapta ezt a különleges jogokat biztosító plasztikkártyát, az a védettségi igazolvány érvényessége alatt bármikor karanténmentesen utazhat Magyarországra.

Nem kell azonban 15 napot várni az utazással, már az is biztosítja a mentességet, ha a határátlépés előtt, online megigényelte az arra jogosult az igazolványt és ezt igazolni is tudja. A másik lehetőség a karanténmentességre, ha valaki azért tér haza, hogy a védettségi igazolványt egy kormányablakban megigényelje, ezt azonban legkésőbb a beutazást követő 2. munkanapig meg kell tennie.

Március eleje óta postázzák ki a beoltott, vagy fertőzésen igazoltan átesett lakosoknak a védettségi igazolványokat. A plasztikkártyák kiállítása és kézbesítése azonban nem zajlik zökkenőmentesen, sokan panaszkodnak arról, hogy hetekkel a vakcinázást követően sem kapták meg, de előfordult, hogy olyannak is kiutalták, aki nem is lett volna jogosult. Mit tehetünk, ha mi sem kaptuk meg időben? A válaszért kattintson korábbi cikkünkre.