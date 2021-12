Győrfi Pál elmondta, hogyan segíthetünk most a mentőknek

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, a felpörgött járvány miatt folyamatosan "izzanak a vonalak" a mentőknél, így a megszokotthoz képest majdnem másfélszer több esethez riasztják őket naponta, és emellett több tízezer tesztet is elvégeznek egy-egy szolgálat alatt. Jelezték, hogy ebben a rendkívüli időszakban előfordulhat, hogy mintavevő egységek szükség szerint "szabálytalanul" parkolnak a mintavétel idejére - ezért mindenkitől megértést kértek. Emellett pedig azt is szeretnék, ha a forgalomban minden körülmények között szabad utat biztosítanának az autósok a mentőautóknak. Van azonban még egy módja annak, hogy segíthessünk a mentőknek ebben az igazán embert próbáló helyzetben.

Durvul a járványhelyzet, a lakosság segítségét kérik a mentők.

A kép illusztráció

"Vigyázzanak magukra!"

Ha jön egy mentőautó, akkor ne legyen kérdés, hogy elsőbbséget adunk-e neki, viszont semmi szükség arra, hogy a szirénázó-villogó autó láttán bepánikoljunk - hangzott el Spirit FM Aktuál című műsorában. "De abban is segítsenek nekünk az emberek, hogy vigyázzanak magukra és próbálják magukat megóvni a többi között a koronavírus-fertőzés következményeitől is, és itt a védőoltásra gondolok elsősorban" - fogalmazott Győrfi Pál.

Nincs munkaerőhiány, a beteg viszont egyre több

A szóvivő arra is kitért, hogy manapság több mint 4 ezer esethez vonulnak ki naponta a mentők, és ez a szám folyamatosan emelkedik. Egyébként jelenleg az esetek nagyjából 15-20 százalékát koronavírus-fertőzött vagy COVID-gyanús betegek teszik ki. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a koronavírus-járvány első hulláma alatt - "amikor az egész világ egy ismeretlen ellenséggel nézett szembe" - sok olyan lépést megtettek a felkészülés részeként, ami még napjainkban is biztosítani tudja a folyamatos működőképességet.

Mint mondta, van elég emberük és eszközük is. A 8500 dolgozójuk mellett rengeteg önkéntes is részt vesz például a PCR-mintavételekben. Az esetszámok nagysága miatt viszont folyamatosan dolgoznak, ráadásul a beöltözés és a folyamatos fertőtlenítések miatt az egy beteg ellátásához szükséges idő is jelentősen megnőtt.

