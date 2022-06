Gyomorfertőzést kaphatunk fürdőzés közben

A gyomor és bélrendszeri megbetegedést okozó vírusok – például a rotavírus – akár három napig is fertőzőképesek maradnak édesvízben mikroműanyagokhoz tapadva – állapították meg a Stirlingi Egyetem kutatói, figyelmeztetve, hogy ez potenciális egészségügyi kockázatot jelent. Richard Quilliam professzor, a kutatás vezetője elmondta, hogy míg a korábbi kutatásokat steril körülmények között végezték, addig ez volt az első olyan kutatás, amely azt vizsgálta, hogyan viselkednek a vírusok a szabadban. Ugyanakkor a szokásos laboratóriumi módszereket használták annak megállapítására, hogy a vízben lévő mikroműanyagokon talált vírusok fertőzőek-e.

Napokig fertőzőképesek maradnak a kórokozók az édes vízben. Fotó: Getty Images

A mikroműanyagok a bűnösök

„Megállapítottuk, hogy a vírusok képesek a mikroműanyagokhoz kötődni, és ez lehetővé teszi számukra, hogy három napig, esetleg tovább is fertőzőképesek maradjanak a vízben” – közölte a tudós. Quilliam kiemelte, hogy ez elég hosszú idő ahhoz, hogy a szennyvíztisztító művektől a nyilvános strandig eljussanak. „Még ha egy szennyvíztisztító telep mindent el is követ a szennyvíz megtisztítása érdekében, a kibocsátott vízben akkor is vannak mikroműanyagok, amelyek aztán a folyón keresztül megérkeznek a tengerpartra” – magyarázta.

Kevés vírusrészecske is elég a megbetegedéshez

Ezek a műanyagrészecskék olyan aprók, hogy az úszók lenyelhetik őket. Néha pedig lencse nagyságú, élénk színű pelletek formájában kerülnek a partra, ezeket főként a gyerekek vehetik a szájukba. „Nem kell sok vírusrészecske ahhoz, hogy az ember megbetegedjen” – emelte ki Quilliam. Kiemelte, miközben a mikroműanyagok emberi egészségre gyakorolt hatása még bizonytalan, „ha ezeken a mikroműanyagdarabokon kórokozók telepednek meg, akkor az jelentős egészségügyi kockázatot jelenthet.”

A kutatók egyébként kétféle vírustípust vizsgáltak: olyanokat, amelyek egyfajta lipid bevonattal rendelkeznek – mint például az influenzavírus –, és olyanokat, amelyek nem – mint a bélvírusok közül a rotavírus és a norovírus. Azt találták, hogy a bevonattal rendelkezőknél a burok gyorsan feloldódott és a vírus elpusztult, míg a burok nélküliek sikeresen kötődtek a mikroműanyagokhoz és megmaradtak. A kutatók három napig tesztelték a vírusokat, de a későbbiekben tovább vizsgálják majd, hogy meddig maradhatnak fertőzőképesek.