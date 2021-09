Fotók: elindult az iskolai oltási kampány 2. köre

Az iskolai oltási program első fordulója során több mint kétezer helyszínen mintegy 47 ezer diákot oltottak be a koronavírus ellen. Az így beoltott diákok már az első oltás során megkapták a második oltás pontos időpontját és helyszínét. A 2. dózis beadása ezen a héten vált esedékessé. Mutatjuk, hogyan készültek fel erre, illetve hogyan zajlik maga az immunizálás. Bruzák Noémi, Czeglédi Zsolt és Koszticsák Szilárd fotói következnek.

Koronavírus elleni vakcinákat tartalmazó hűtőládákat szállítanak el a fővárosi kormányhivatal parkolójából. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A német-amerikai fejlesztésű koronavírus elleni oltóanyag a logisztikai bázison. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A XIII. kerületi Teve utcából szállították ki a szükséges oltóanyagokat. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet munkatársa előkészíti az oltáshoz a vakcinát. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A debreceni intézményben a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulóit oltják kedden. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A tanulókat Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója immunizálja az intézet Szent Anna utcai épületében. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ez a diák is kedden kapta meg a koronavírus elleni védőoltását. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A tanulók a német-amerikai fejlesztésű Comirnaty-vakcinát kapják. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Több százezer diákot immunizáltak már

Az internetes időpontfoglalással és az iskolai oltásokkal együtt múlt péntekig 228 ezer 12 és 17 év közötti diák adatta be magának a COVID-19 elleni oltást, a 18-19 éves korosztálynak pedig már a 61 százaléka (121 ezer fiatal) oltatta be magát. A kormány tájékoztatása szerint a kampány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, úgy vélik ugyanis, hogy a munkába járó szülőknek és a gyerekeknek is ez a legjobb.

Továbbra is lehet regisztrálni

A 12 év feletti gyerekeket, fiatalokat egyébként továbbra is könnyedén lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott weboldalon keresztül, majd a regisztráció érvényesítését követően időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra, itt. Ugyanez igaz azon pedagógusokra és iskolai dolgozókra is, akik esetleg még nem vették fel az oltást. A már korábban beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók pedig akár az elmaradt második oltásra, vagy a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni.

Megérkeztek a vakcinák a csepeli Karácsony Sándor Általános Iskolába is. Fotó: MTI/Koszticsák

A csepeli intézményben is felkészültek az iskolai oltások második körére. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A diákokat Antoni Pál orvos oltotta be. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni.