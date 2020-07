Ez történhet, ha véletlenül penészt eszünk

A penészben mérgező vegyületek találhatók, amelyek komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak, például májkárosodást, hányingert, hányást és hasmenést. Hogy kinél milyet, illetve mennyire súlyosat, az sok mindentől függ, például azimmunrendszerállapotától vagy éppen az életkortól - írja a Brightside. A penészben található egyik leggyakoribb és legmérgezőbb anyag az aflatoxin, amely akár még rákot is előidézhet. Szerencsére nem minden penészes ételen termelődik ez az anyag, ugyanakkor előfordulhat például mogyorón vagy csöves kukoricán is.

A penész allergiás reakciót is kiválthat

A penész önmagában nem veszélyes, és relatíve kicsi az esély arra, hogy megbetegszünk tőle. Amitől rosszul lehetünk, azok a baktériumok, amelyek vele együtt nőnek, és amelyek hányingert, hányást, hasmenést okozhatnak. Az, hogy mennyire súlyosat, attól is függ, hogy pontosan milyen baktériumról van szó, és hogy mekkora mennyiségű ételt fogyasztottunk. Olyanok is vannak, akiknél a penész allergiás reakciókat válthat ki. Ha valaki tudja, hogy érzékeny az ilyesmire, annak fokozottan kell rá ügyelnie, hogy még véletlenül se egyen semmit, ami penészes lehet; ha pedig mégis megtörténik a dolog, akkor azonnal orvoshoz kell fordulnia. Az allergiás reakció tünetei lehetnek: viszkető, könnyező szemek, kiütés, zihálás, valamit orrdugulás és orrfolyás.

A penész önmagában nem veszélyes, és relatíve kicsi az esély arra, hogy megbetegszünk tőle. Fotó: Getty Images

Azzal sem árt tisztában lenni, hogy vannak olyan penészes ételek, amelyeket a szervezetünk gond nélkül megemészt. A különféle penészes sajtokat például biztonságos elfogyasztani - ilyenek a gorgonzola, a rokfort és a kéksajt, illetve a camembert és a brie is. Ugyanakkor azok, akik allergiásak a penészre, sajnos értelemszerűen ezeket sem fogyaszthatják.

Ha eltávolítottuk a penészt, elfogyaszthatjuk az ételt?

Sokan szoktak érdeklődni azzal kapcsolatban, hogy vannak-e olyan ételek, amelyeket elfogyaszthatunk, ha a penészes részt, illetve a penészt eltávolítottuk róluk. A válasz: igen, vannak, például a kemény szalámi, a szárazon érlelt sonka, a kemény sajtok, a penészes sajtok, illetve a keményebb zöldségek és gyümölcsök, de utóbbiaknál nagyon alaposan ki kell vágni a penészes részt. A virsli, a bacon, a maradék főtt vagy sült étel, a tejföl, a joghurt, a lekvár, a puha zöldségek és gyümölcsök, olajos magok, hüvelyesek és péksütemények, kekszek viszont még a penész eltávolítása után sem fogyaszthatók, erre minden esetben figyeljünk oda.