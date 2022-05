Érdemes mielőbb megújítani az okmányokat

Hogyha el akarjuk kerülni a hosszas sorban állást, érdemes már most megújítani a veszélyhelyzet után lejáró okmányokat - hívja fel a figyelmet a Telex. A határidő június végén jár le, sokan megrohamozhatják a kormányablakokat.

Sokan az utolsó pillanatig várnak a megújítással

A lap emlékeztetett: a koronavírus-járvány alatt a kormány több dologra is moratóriumot vezetett be, így az okmányok érvényességének idejét is kitolta. Ez azt jelentette, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt okmányok a kormány döntése alapján továbbra is érvényesek maradtak. Ez idén június 30-a után megszűnik, így addigra meg kell hosszabbítani az időközben lejárt okmányokat.

Nem érdemes az utolsó pillanatig várni az okmányok megújításával. Fotó: getty Images

Személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél és diákigazolvány megújítása is szükséges lehet ettől az időszaktól. Az RTL Híradójának tájékoztatója szerint összesen több mint egymillió okmány jár le június végével, nagyjából 680 ezer személyi igazolvány és 400 ezer jogosítvány fogja érvényességét veszteni. Várhatóan sokan az utolsó hetekben próbálják majd elintézni a lejáró okmányaik meghosszabbítását, így az ügyintézési idő jócskán megnövekedhet - hívták fel a figyelmet.