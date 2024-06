Eltűnt egy orvosi ellátásra szoruló férfi

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhők is lesznek felettünk. Többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar, lokálisan nagy mennyiségű csapadék hullhat, heves zivatar is valószínű. A déli, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Késő este 16, 22 fokot mérhetünk. Továbbra is változékony marad az időjárás.