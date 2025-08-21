Kimerült és elfogyott a vize – eltévedt túrázót mentettek a rendőrök

A rendőrök találtak rá arra a túrázóra, aki még augusztus 18-án dél körül tévedt el egy erdős területen Bagamér mellett – írja a Police.hu.

Hamar megtalálták az eltévedt kirándulót. Fotó: police.hu

A férfi kirándulni indult, ám elhagyta a kijelölt túraútvonalat és nem találta a kiutat, ezért telefonon kért segítséget. A bejelentést követően a vámospércsi körzeti megbízottak azonnal a keresésére indultak, és rövid időn belül megtalálták. Volt helyismeretük, így a túrázó által körbeírt területrészeket könnyen azonosítani tudták. Többször a rendőrautó szirénáját is bekapcsolták, ezzel a kiránduló hozzávetőlegesen be tudta határolni a távolságukat. A 66 éves férfi szerencsére nem sérült meg, de kimerült és a vize is elfogyott. A rendőrök biztonságban kivezették az erdőből, majd felhívták a figyelmét, hogy a jövőben sose térjen le a kijelölt turistajelzésről.