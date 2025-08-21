Fél óra levegővétel nélkül – új világrekordot állított fel egy búvár

Vitomir Maricic, a horvát szabadtüdős merülőbúvár elképesztő világcsúcsot állított fel: június 14-én 29 perc 3 másodpercig tartotta vissza a lélegzetét egy medence mélyén. Teljesítménye új Guinness-rekord, közel 5 perccel múlta felül az előző csúcsot – számol be az elképesztő teljesítményről a Science Alert.

Hogy a lehető legtöbb oxigént juttassa a szervezetébe, Maricic tíz percig tiszta oxigént lélegzett be a bravúr előtt, amivel megnövelte a vérplazmában oldott oxigén mennyiségét. Ez ugyanis a test szöveteinek létfontosságú tartaléka. A horvát sportoló képességei azonban még normál levegővétellel is lenyűgözőek: korábbi próbálkozása során 10 perc 8 másodpercig tudta visszatartani a lélegzetét. Csak hogy lássuk, ez miért is óriási dolog: egy átlagember mindössze 30–90 másodpercig képes meglenni levegővétel nélkül.