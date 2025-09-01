Mentőhelikoptert is küldtek az 55-ös főúton történt balesethez

Személykocsi és teherautó rohant egymásba hétfőn délelőtt az 55-ös főúton, Mélykútnál - írja a 24.hu. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, hogy a súlyos baleset sérültjeit minél gyorabban elláthassák. Az igyekezet ellenére azonban az autó sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

A karambol miatt a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - adta hírül a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.