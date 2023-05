Az MI az egészségügyben is veszélyes lehet

A WHO kedden óvatosságra intett a közegészségügy területén használt mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ugyan lelkesednek az MI nyújtotta lehetőségek iránt, de aggasztónak találják, miként fog működni a rendszer az egészségügyi információhoz való hozzáférés javítása és diagnosztikai ellátás fejlesztése terén, valamint döntéstámogató eszközként.

Nem biztonságos az MI használata az egészségügyben. Fotó: Getty Images.

A WHO szerint a mesterséges intelligencia képzéséhez felhasznált adatok szubjektívek lehetnek, és megtévesztő vagy pontatlan információt generálhatnak. Ráadásul az MI-modellek visszaélésre és dezinformáció generálására is használhatók. A szervezet által megfogalmazott figyelmeztetés azért is fontos, mert a mesterséges intelligencia alkalmazásai gyorsan népszerűvé válnak, ráirányítva a figyelmet egy olyan technológiára, amely megváltoztathatja az üzleti és társadalmi modelleket.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!