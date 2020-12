"A világjárvány még sokáig eltart"

A jövő év humanitárius katasztrófába torkollhat - figyelmeztetett David Beasley, az ENSZ Élelmezési Világalapjának (WFP) vezetője az ENSZ-közgyűlésnek a koronavírus-járványról tartott rendkívüli ülésszakán pénteken. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a gazdag országok az oltásért tolongásban nem tiporhatják el a szegényeket. Az új típusú koronavírussal világszerte eddig 67 millió ember fertőződött meg igazoltan, a vírus okozta betegségnek több mint 1,5 millió halottja van.

Müller Cecília szerint ez "nagyon rossz irány" Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília szerint nem jó, hogy tömve vannak a bevásárlóközpontok, ennek ellenére bízik benne, hogy bekövetkezik az úgynevezett platózás. További részletek itt. h i r d e t é s

"2021 katasztrofális esztendő lesz a mostani állapotokat tekintve" - mondta a WFP főigazgatója, hozzátéve, hogy az éhezés több tucatnyi országban "már az ajtón kopogtat". Beasley szerint 2021-ben feltehetően az ENSZ megalapítása óta eltelt 75 esztendő legrosszabb humanitárius válsága következik.

"Nincs védőoltás a szegénység, az éhség ellen"

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz 4,3 milliárd dollár azonnali befizetését sürgette a vakcinamegosztó programba. Egyszerűen nem fogadhatjuk el, hogy a szegényeket a gazdagok eltapossák a védőoltásért való tülekedésben - hangsúlyozta. A legutóbbi hetek vakcinakísérleteinek kedvező eredményei révén a fény az alagút végén egyre erősebb - mondta a WHO főigazgatója a részben virtuálisan tartott ülésszak második napján. António Guterres ENSZ-főtitkárhoz hasonlóan Gebrejeszusz is figyelmeztetett, hogy a védőoltás nem old meg minden problémát. "Az oltás nem szünteti meg a világjárványt kiváltó sebezhetőségeket. Nincs védőoltás a szegénység, az éhség ellen. Nincs védőoltás az egyenlőtlenségek és az éghajlatváltozás ellen" - figyelmeztetett. "Amikor a világjárvány véget ér, meg súlyosabb kihívással fogjuk szemben találni magunkat, mint a kezdete előtt" - jelentette ki.

A védőoltás reményt ad, de nem old meg mindent. Fotó: Getty Images

A WHO főigazgatója ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a védőoltásokkal kapcsolatos kedvező fejlemények miatt terjed az a nézet, hogy már vége a járványnak. Szerinte a világjárvány még sokáig eltart, és az állampolgárok és a kormányok döntései határozzák meg rövid távon annak alakulását, illetve a pandémia utáni helyzetet. Emlékeztetett, hogy jelenleg számos országban erőteljesen terjed a vírus, ami hatalmas nyomást gyakorol a kórházakra, az intenzív osztályokra és az egészségügyi dolgozókra.

Az oltás önmagában nem elég

A Pfizer amerikai gyógyszergyár és a BioNTech német biotechnológiai cég által kifejlesztett védőoltást szerdán engedélyezte Nagy-Britannia, amely így elsőként kezdi meg a világban a tömeges oltást. Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója pénteken Genfben szintén figyelmeztetett, hogy a vakcinák a koronavírus elleni harc jelentős részét képezik, de önmagukban nem vetnek véget a járványnak.

Nagyot változik idén a karácsony Bécsben. További részletekért kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.