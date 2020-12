Koronavírus-oltás: a britek megkapták az első szállítmányt

Az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagot Belgiumból szállították egy kamionnal, amely a Csatorna-alagútban közlekedő Le Shuttle járműszállító vasúti szerelvények egyikén jutott el Angliába csütörtökön késő este. A vakcinaszállítmányt az angliai terminálról egy elosztóközpontba vitték, amelynek helyszínét a brit kormány nem hozta nyilvánosságra. Az oltóanyagot szállító kamion sem viselt semmiféle olyan jelölést, amely a szállítmány mibenlétére utalt volna.

A britek megkapták az első szállítmányt a Pfizer/BioNTech-oltóanyagból.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Kedden indul is az oltási kampány

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) a napokban jelentette be, hogy engedélyezte a Pfizer/BioNTech-oltóanyag forgalmazását. Az Egyesült Királyság ezzel a világ első olyan országa, amely jóváhagyta egy koronavírus-vakcina alkalmazását. A brit kormány tervei szerint az Egyesült Királyságban jövő kedden kezdődik az oltási kampány, és ehhez az első menetben 800 ezer adag vakcina áll majd rendelkezésre. A Pfizer/BioNTech-oltóanyagból London eddig 40 millió dózist rendelt, és ebből több millió már decemberben megérkezik.

Újabb engedélyre várnak