A magyarok kedvenc üdülőhelyein már 45 fok van

Számos görög- és törökországi régióban a hőmérséklet várhatóan meghaladja majd a 40 Celsius-fokot a napokban, egyes helyeken pedig a 45-öt is elérheti.

Görögországban már most extrém hőség tombol. Fotó: Getty Images

Azt javasolják a görög lakosságnak és a nyaralóknak, hogy

ne tartózkodjanak a napon tartsák leeresztve a redőnyöket

igyanak sok folyadékot és fogyasszanak könnyű ételeket

kerüljék az alkoholt különösen figyeljenek oda most az idős családtagokra is barátaikra

gyermekeket és háziállatokat napközben sose hagyjanak autóban

a házi kedvenceknek, a kóbor kutyáknak és macskáknak biztosítsanak elég ivóvizet



Törökországban is rendkívüli a hőség

A török előrejelzések szintén figyelmeztettek az ország nyugati részében várható hőhullámra, a hőmérséklet ugyanis akár a 45 Celsius-fokot is elérheti. Ez mintegy 12 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Felszólították a lakosokat – mindenekelőtt az idős embereket, a gyermekeket és a krónikus betegeket –, hogy 11 és 16 óra között ne tartózkodjanak a szabadban.