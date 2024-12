10 tipp ödémás láb kezelésére

A víz- vagy folyadékvisszatartás, ödémásodás rendkívül kellemetlen tünetekkel járó állapot, melynek lényege, hogy a kötőszövetekben felgyülemlik a folyadék, így az a többszörösére dagadhat.

Kellemetlen lehet a láb duzzanata. Fotó: Getty Images

Miért duzzad meg a láb?

Ödéma, vagyis szövetközti vizenyő akkor alakul ki, ha felbomlik a szövetközti folyadék termelésének és elvezetésének egyensúlya, és emiatt a szövetek közötti térben vizenyő szaporodik fel – világít rá a háttérben húzódó folyamatokra Vaskó Péter, a Kardioközpont specialistája.

A jelenség koncentrálódhat csak egyetlen testrészre, de érinthet több szervet vagy testrészt is. Okozhatják bizonyos betegségek, mint például a májcirózis, a vesebetegség, a láb vénáinak gyengesége vagy szívelégtelenség. Ugyanakkor gyakran banális okokra vezethető vissza, mint például a túl hosszú ideig tartó ülés, a túl sok sós étel fogyasztása, a premenstruációs szindróma vagy a terhesség. Mindemellett mellékhatásként is előfordulhat, hiszen okozhatnak ilyen problémát a magas vérnyomás gyógyszerek, a szteroidok, egyes gyulladáscsökkentők, ösztrogéntartalmú szerek és bizonyos cukorbeteg-gyógyszerek is.

Így enyhítheted a tüneteket

Vizsgáltasd ki magad! Akár komoly betegség is állhat a háttérben, amit kezelni kell! Fogyassz minél több olyan ételt, melyeknek vízhajtó tulajdonságai is vannak. Ilyen a spárga, a hagyma, az uborka, az ananász, a vízitorma, a paradicsom vagy a görögdinnye is. Kerüld a sót, használj belőle minél kevesebbet! Ízesíts inkább zöldfűszerekkel! Maradj aktív! Mozogj rendszeresen! Ha ülőmunkád van, akár az irodai székedben is átmozgathatod a lábaidat. Görgesd néha a lábaidat a lábujjaktól a sarokig és vissza. A láb mindkét végén (lábujjhegy vagy sarok) rövid ideig tartsd megfeszítve a lábad, mielőtt újra visszagördítenéd. A Kneipp-kúra, a lábfürdő vagy egy hideg-meleg váltózuhany csodákra képesek vizesedés esetén. Igyál eleget! A víz a legjobb választás. A talpmasszázzsal is sokat tehetsz a lábaidért. Ha lehet, ne tedd keresztbe a lábaid, vagy csak rövid ideig! Néha polcold fel a lábaidat!