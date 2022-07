Törölt járat, elveszett csomag? Mutatjuk, mi a teendő

Járatkésések, járattörlések, a poggyászokat érintő gondok – az Infostart cikke szerint az elmúlt időszakban ezekkel kapcsolatban érkezett a legtöbb panasz az utasoktól a fogyasztóvédelemhez. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint ilyenkor az adott légitársaságnak kell először jelezni a problémát.

A repülős utakon sok kellemetlen esemény történhet velünk. Fotó: Getty Images

„Harminc napjuk van a panasz elbírálására, intézkedésre, aztán tovább lehet menni a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, amely elsőfokú hatóságként a reptér székhelye szerint illetékes kormányhivatal. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében Budapest Főváros Kormányhivatala. Egyébként határon átnyúló panaszok kezelésében az Európai Fogyasztóvédelmi Központ segít. Belföldi szolgáltatóknál a Békéltető Testülethez lehet fordulni, de bírósághoz is” – magyarázta Kupeczki Nóra, az Igazságügyi Minisztérium Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára.

Kupeczki Nóra arról is beszélt, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság az általános szerződési feltételeket tekinti át, azt, hogy betartott-e a légitársaság minden fogyasztói jogokat érintő jogszabályt. Ugyanakkor nem árt, ha utasként mi is előre tájékozódunk a jogainkról. A tájékozódásban a helyettes államtitkár szerint nagy segítséget jelent a Kormány.hu weboldal, illetve az Ecc-net:travel nevű alkalmazás: előbbin a repülős utakkal kapcsolatos hasznos információkat találhatunk, utóbbi pedig megkönnyíti a jogok megismerését és a légitársaságokkal való kapcsolat felvételét, illetve a jogok érvényesítésével kapcsolatos információkat is felvonultatja.