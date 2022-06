Kiderült, mikor a legjobb repülni

Sokan nem foglalkozunk azzal, melyik napon és hány órakor lenne a legoptimálisabb elutazni, egyszerűen csak kapunk az alkalmon, és örülünk, ha mehetünk. A HappyOrNot vásárlói visszajelzésekkel foglalkozó oldal egy friss felmérése szerint ugyanakkor vannak időszakok, amikor kevésbé derűsek az utasok, más időpontokkal viszont kifejezetten jól járhatunk, illetve boldogabban utazhatunk – írja a New York Post.

Egy friss felmérés szerint a hét közepén és a korai órákban érdemes repülőre szállni. Fotó: Getty Images

Mikor a legjobb repülni?

A HappyOrNot 30 ország repterein megforduló több mint 4,5 millió utas visszajelzéseit elemezve feltárta, hogy mely napokon a legjobb utazni. Kisebb meglepetésre a szerda nyert, miután az utasvisszajelzések szerint szerdánként a legderűsebbek az utazók. A legrosszabb nap pedig a vasárnap, akkor voltak ugyanis a legkevésbé boldogok. Az sem mindegy a felmérés készítői szerint, hogy reggeli vagy esti gépre foglaljunk-e jegyet. A reggel 8 órai gép utasai voltak a legderűsebbek, míg a legkevésbé boldogok az éjféli gépekre jegyet váltók.

Légiutas-kísérők szerint azért is érdemes egy hajnali vagy reggeli géppel elindulni, mert ilyenkor a legkisebb a járatkésések és -törlések kockázata. Továbbá a korai órákban még tisztábbak a repülők, illetve mosolygósabb lehet a személyzet is. Aki pedig fél a repüléstől, vagy ideges, ha valahová csak légi úton juthat el, annak is ajánlott inkább reggel utazni. Ugyanis a hozzáértők szerint a nap folyamán felmelegszik a talaj, ami nagyobb eséllyel vezethet rázósabb felszálláshoz, turbulenciához.